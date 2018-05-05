Операция «VIP-SOS»: Азаров готовится к роли унтер-офицерской вдовы

Премьер демонстративно «вызывает огонь на себя». Понял, что хватит винить во всем предшественников? Ой ли?.. Сменщика вроде нашли, и Януковичу представили. Но есть у этого человека один недостаток… Банковая - в раздумьях и поиске. Ищут замену Николаю Азарову, параллельно размышляя о том, как бы сохранить status quo: не усилить и не ослабить влияние всех основных групп властной команды. Посему, head-hunting сводится к поиску обновленной версии Николая Яновича – жесткого управленца с опытом, равноудаленного от основных игроков команды Януковича и преданного лично президенту. По возможности – с хорошей репутацией в Белокаменной: Киеву предстоят непростые времена в связи с обостряющимся газовым вопросом, да и от Таможенного союза стоило бы отбиться с минимальными потерями.

Стоит понимать: вероятная отставка Николая Азарова никоим образом не означает наказание или опалу ныне действующего премьера. Это вынужденный шаг для того, чтобы хоть как-то успокоить страну, канализировать недовольство от непрекращающихся роста цен и падения уровня жизни. К слову, вы не заметили, что в последнее время премьер слишком уж рьяно вызывал огонь недовольства на себя лично? Одни обещания, что худшее – впереди, чего стоят!.. И все потому, что Николай Янович не хуже Виктора Федоровича понимает: после четырнадцати месяцев пребывания у власти вешать всех собак на предшественников уже неприлично, да и неэффективно? Ой ли?

Более вероятной кажется другая версия: подготовка к отставке премьера с предшествующей (или последующей) публичной поркой. Президент снова будет выглядеть мудрым правителем, прогнавшим со двора нерадивого управителя. Электорат, обозленный донельзя спичами Азарова о капусте, которую следовало бы сажать самостоятельно всем украинцам, возликует и на время забудет, что та же капуста все еще дорожает. Не исключено, что и руководство МВФ, не находившее общего языка с украинским правительством, на радостях даст очередной транш. Так сказать, в качестве аванса новому главе кабминовской команды. Одним словом, резонов громко отставить Николая Азарова – хоть отбавляй. Единственное, что удерживает пока президента от этого шага – отсутствие ясности с кандидатурой сменщика.

Основные группы влияния уже предложили президенту своих кандидатов. Представители крупного донецкого капитала, которых условно можно назвать группой Ахметова-Колесникова-Клюева, традиционно лоббируют переезд в премьерский кабинет первого вице-премьера действующего правительства Андрея Клюева. Группа РУЭ не прочь, чтобы этот кабинет достался министру энергетики и угольной промышленности Юрию Бойко. Который, между прочим, готовился занять должность главы правительства сразу же после президентских выборов. Свой кандидат есть и у главного открытия нынешнего политического сезона – народного депутата Юрия Иванющенко - он продвигает министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Все три соискателя на должность главы правительства, несмотря на очевидные достоинства и преимущества, имеют в глазах президента один общий недостаток – все они представители очень мощных групп влияния, с очень разными, очень часто противоположными интересами. И усиление любой из этих групп разрушит тот хрупкий баланс, который Виктор Янукович выстраивал весь первый год своего президентства. А возможно и спровоцирует развал и без того не шибко монолитной властной команды.

Выход, а также приемлемую для главы государства кандидатуру якобы подсказал ни кто иной как сам Николай Янович. У Азарова, несмотря на весьма вероятный исход из исполнительной власти, есть собственное видение дальнейшей работы Кабинета Министров.

По сведениям информированного источника в украинском правительстве, предложение Азарова было следующим: взять в премьеры человека «со стороны», но при этом имеющего немалый опыт работы на госслужбе со времен Леонида Кучмы. Человека, чье попадание в высокий кабинет и дальнейшее пребывание во власти целиком зависело бы от главы государства, поскольку никаких точек соприкосновения с группами влияния у него нет. В качестве такового около месяца назад премьер, якобы, предложил бывшего первого вице-премьера правительства времен Леонида Кучмы, экс-руководителя НАК «Нафтогаз» Олега Дубину. Виктору Януковичу кандидатура, вроде и понравилась, однако никакого окончательного решения вынесено не было.

Что ж до возможной кандидатуры – Дубина, кроме всего прочего – выходец из промышленного Востока, бывший руководитель Алчевского меткомбината и «Криворожстали», что делает его практически своим для нынешней властной команды. Пребывание в «оранжевой» команде сегодня, похоже, особым минусом уже не считается. К тому же, понятно, что Олег Дубина был там точно таким же варягом – его призвали руководить «Нафтогазом» только потому, что он является признанным специалистом по вопросам энергоносителей, а также весьма эффективным переговорщиком с Москвой. Дубина – знакомый и понятный человек для Владимира Путина и председателя «Газпрома» Алексея Миллера. В свое время это было очень важно для Юлии Тимошенко. Сегодня это крайне важно для Виктора Януковича. Не далее как в июле Украине предстоят очень сложные переговоры по Таможенному союзу с Россией, которая решила увязать вопросы вступления Киева в Таможенный союз со снижением цены на газ (о последнем неоднократно просил Киев). И новый премьер-министр, который в газовой теме «варится» почти два десятка лет вполне мог бы усилить переговорные позиции Украины.

С другой стороны, именно газ может помешать возвращению Олега Дубины во власть.

11 апреля Генеральная прокуратура Украины объявила о возбуждении уголовного дела против экс-премьера Юлии Тимошенко. Ее обвинили в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с российским «Газпромом» 19 января 2009 года. Спустя пару дней стало известно, что в деле также фигурирует бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина.

По версии Тимошенко, дело открывали в большой спешке – специально под визит в Киев Владимира Путина, состоявшийся 12 апреля. Свидетельство тому – целых два с половиной листа, на которых, по словам Юлии Владимировны, уместились все материалы следствия. Впрочем, версия о том, что таким образом украинская власть решила «пугнуть» российского премьера, сделав его более сговорчивым по вопросам цен на газ, - смехотворна. Вряд ли Владимир Путин мог испугаться того, что указанное уголовное дело Украина использует как основание для разрыва газового соглашения в одностороннем порядке. И уж тем более «предстоящего» ему похода в Генпрокуратуру на допрос, о котором, словно с цепи сорвавшись, наперебой писали украинские СМИ.

И в то же время уголовное дело, фигурантом которого являются Тимошенко и Дубина, имеет и ряд внутриполитических целей, одна из которых – игра на понижение акций кандидата на пост премьера Олега Дубины. Человек, ходящий под уголовным делом – не самый лучший вариант для назначения на одну из высших государственных должностей. Это прекрасно понимают и те, кто организовал «привязку» Дубины к газовому делу, и те, кто лоббировал его кандидатуру. Вместе с тем, как утверждает источник в украинском правительстве, в течение ближайших нескольких недель должна состояться встреча Олега Дубины и Виктора Януковича. По ее результатам и будет ясно, вольется ли экс-глава «Нафтогаза» в нынешнюю властную команду, и если да – то в каком качестве.

Дмитрий Бородин, специально для УНИАН