Ще не вмерла «Наша Украина»?

Петр Ющенко вступился за брата... Экс-президент ни разу не вспомнил фамилию Тимошенко... 27 апреля – день нашего позора… «Партия может и способна сегодня выйти из лжи, интриг, дрязг и кабинетной пыли», – сказал Наливайченко... ДОЛОЙ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ!

Съезд «Нашей Украины» 27 апреля решили провести на площади Конституции возле Верховной рады под открытым небом, потому что именно в ВР в этот день в прошлом году произошло «преступление против каждого украинца – власть приняла Харьковские соглашения». Эта тема прошла красной нитью через весь съезд НУ.

Как сообщалось, съезд должен был состояться еще в марте, и его перенесли. Ходило несколько версий, одна из которых – конфликт за лидерство между Виктором Ющенко – председателем Нашей Украины, и Валентином Наливайченко – председателем политсовета партии. Впрочем на людях оба пытались продемонстрировать, что конкуренции между ними нет.

Что же касается рядовых членов партии, рейтинги которой оставляют желать лучшего, то они естественно хотели услышать от своих лидеров об изменениях, обновлениях, чистках... Члена президиума НУ Юрия Еханурова мы перехватили, когда он о чем-то договаривался с активистками, и он заверил: обновление партии происходит именно сейчас. На вопрос, был бы обновлением партии выход из нее Виктора Ющенко, поскольку в его адрес часто звучат обвинения, что именно он привел к власти Виктора Януковича, господин Ехануров ответил не то чтобы очень конкретно:

- Не знаю. Я знаю, что мы избрали Наливайченко и он должен выполнять свою функцию. По этому поводу у нас много дискуссий... Нам нужно более энергично работать. Как по мне, сегодня это удается.

Рядовые же партийцы видят ситуацию, как выяснилось в разговорах с ними, по-разному: одни без Виктора Андреевича представить партию себе не способны, другие отвели бы ему разве что роль “английской королевы”.

–Ми видим, что есть элемент заигрывания с властью – говорит господин Николай с Житомирщины. – ...Но если не будет Виктора Андреевича, то партии не будет совсем.

– Партия нуждается обязательно в обновлении, потому что время изменилось, - убеждена делегат съезда Рифма Сигульская с Сумщины. – Мы создавали партию, когда была наша власть, а теперь пришли донецкие. Виктор Андреевич должен сказать, что он остается членом НУ, но не может ее возглавлять, потому что исчерпал все свои возможности.

А в это время Валентин Наливайченко со сцены уже обещал, что времена, когда в партии были существовали двойные стандарты, прошли. И призывал к отмене “Харьковских и Московских соглашений, которые являются игом для каждого украинца”, и дальше – “за борьбу за патриотическое парламентское большинство, за победу национальной, патриотической идеологии на президентских выборах”.

БРАТ ВСТУПИЛСЯ ЗА БРАТА

Деловито похаживался туда-сюда брат Виктора Андреевича Петр Ющенко.

– Какая ваша функция сегодня в Нашей Украине?

– Делать добро и Богу молиться, – ответил он. Больше ничего не нужно делать, больше ничего не придумаешь и не вставишь.

На вопрос, заигрывала ли НУ когда-либо с властью Петр Андреевич, как всегда, реагирует эмоционально, воспринимая это как намек на роль своего брата.

– Виктор Андреевич после подписания Харьковских соглашений, сделал резонансное заявление, что это начинается деформация власти. И он, когда была первая газовая блокада в 2006 году, не выходил из стен НАК «Нафтогазо» до тех пор, пока не вырулил ту блокаду. То же самое произошло и в 2009 году, но нам премьерша подсунула такую экономическую петлю.

– В кого вы больше верите, как в лидера: в вашего брата или в Валентина Наливайченко?

– Тут очень просто: нужно посмотреть, что сделал брат, а что сделал Наливайченко. Когда стоит дерево, то мы о нем судим по плодам, а человека – по делам.

27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ НАШЕГО ПОЗОРА Виктор Андреевич поздоровался с делегатами по-пасхальному: «Христос Воскрес». Когда-то привычного «Ю-щен-ко!» уже не звучало, вместо этого часть нашеукраинцев, будто специально в подтверждение слухов о раздоре в верхушке партийного руководства, начала выкрикивали «Ва-лен-тин». Но дальше этого не пошло.

Ющенко говорил долго и цветисто - о нашей национальной идентичности, украинскости, уникальности, цитировал Мазепу, которому за годы своего президентства так и не смог поставить памятник. И все это умудрялся привязывать к Харьковским соглашениям.

– У каждой нации есть события, которые делают судьбу или недолю для одного человека, для целого края, для целой нации. Есть события, которые определяют бытие на один год, на два или на целое поколение. Убежден, что таким событием являются и Харьковские соглашения. Безусловно, это соглашения не украинские, это большая политическая ошибка, которая еще долго будет забирать у каждого из нас нашу будущность и наше украинство...

Дальше, как заметил бы классик, “Остапа понесло”.

- С ноября 1918 года только на национальном уровне украинцы шесть раз провозглашали независимость Украины. И пять раз мы ее проигрывали. Кроме того, были еще полторы тысячи восстаний. Одно – относительно которого я бы хотел сделать небольшой комментарий. Недавно мы отмечали 90 лет освободительной борьбы, нашей украинской мечты, нашей маленькой государственности – Холодноярской республики. Это последние потуги украинства в 20-х годах иметь на своей земле свое украинское государство. Для меня эта история о том, как сон наших дедов мог стать действительностью, как можно после веков скитаний зажить в независимом государстве, говорить на своем языке, жить без оккупантов и оккупации... Харьковские соглашения – тоже история, только обратная. Я знаю, что в этой стране ими никто не будет гордиться. Подчеркиваю, никто. По моему мнению, это «переяславские соглашения», только другого века. 27 апреля войдет в короткую историю, как день нашего позора.

МЫ САМИ СЕБЯ ЗАВОЕВАЛИ

На этом Виктор Андреевич тоже не остановился. Возможно, ему показалось, что ничего не изменилось, что люди так же внимательно слушают его или делают вид, что слушают когда это нужно было делать “по должности”, во время его правления государством.

– Жизнь подтвердила, что эти антиконституционные соглашения не решили ни одного украинского вопроса. – Продолжал экс-президент. - Убытки от содержания ЧФ РФ на наших землях оцениваются в десятки миллиардов потерь и ни одной выгоды. Когда мы поймем, уважаемые украинцы, что держать на своих плечах чужую армию – это не просто позор, это угроза нашей свободе. Сегодня крымская земля дерибанится чужими генералами ( интересно, а когда она дерибанится своими генералами, решает ли это проблему? – авт.) И важнее всего – мы проиграли стратегию своей безопасности, Харьковскими соглашениями мы потеряли возможности интегрироваться в Европейскую политику безопасности, иметь гарантию своей неприкосновенности, как Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Прибалтика, то есть вся четвертая волна, которая пришла в Европу. Сами себя завоевали, как сказал бы Гетман Мазепа об этом времени. Нельзя мерить свою жизнь и безопасность страны кубическими метрами газа или ценой за эти кубические метры. Именно поэтому Наша Украина внесла на рассмотрение ВР законопроект о денонсации Харьковских соглашений и призывает поддержать его все парламентские и внепарламентские силы.

Как ни странно, но даже критикуя “сдачу национальных интересов в 2009 году” и требуя денонсации вместе с Харьковскими и “Московских соглашений”, Ющенко ни разу не выговорил вслух фамилии экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Может, это признак того, что Наша Украина с Батькивщиной опять становятся стратегическими партнерами на поле боевых политических действий? Понятно, ни одного прямого подтверждения этому как делегаты, так и пресса не дождались. В речи Виктора Андреевича слово “единение” звучало лишь в контексте “духовное единство нации” и нареканий политсилам, которые не спешат приступать к общим проектам. Но было не похоже, что это обстоятельство лидера Нашей Украины очень огорчает. Оказалось, у него в запасе есть более действенный рецепт:

- Если вы думаете, что партии вас выведут, вы глубоко ошибаетесь. Наибольшее единство – единство общества. Что такое нация? Это высшая форма солидарности общества. – Объяснил Ющенко собранию. - Не партия делает нацию. Сегодня мы находимся в тайм-ауте, как будто между первым и вторым таймом в футболе, во времени, когда нужно подумать. Не так просто сказать нации: «Нация, проснись! Ты интересная, европейская.». Нужно запомнить, что дешевого газа нет и нет подноса российского, с которого украинской нации падали бы крошки дешевых цен на газ. Такого нет! Не тешьте себя иллюзиями. Мы сегодня платим самую дорогую цену за газ в Европе. Мы даже не знаем, какая арендная плата украинской земли в Крыму. Соглашение подписали на 25 лет, но цену за Южный берег Крыма не сказали. .Вы не апеллируйте к политическим силам. Сначала обратитесь к обществу. Когда мы назовемся братом и сестрой, независимо от флагов, тогда нас легко будет консолидировать.

НУ ЕЩЕ ЖИВА

У Валентина Наливайченко, казалось, было совсем другое задание - напомнить однопартийцам, что «партия еще жива». По крайней мере он подчеркнул, что именно для этого под стены ВР и пришел :

– Мы пришли сказать, что партия жива, она хочет, может и будет действовать. У партии есть лидер – Виктор Ющенко. Партия может и способна сегодня выйти из лжи, интриг, дрязг и кабинетной пыли. Причины поражения нашей партии в том, что под нашими флагами крылись мошенники. Они одели украинские вышиванки на свои грязные тела, но оказались ничтожествами, которые предавали, перебежали и энергию реформ разменяли на внутренний раздор. Партия покончит с двойными стандартами. Призываем каждого сломать совдеповскую логику развития Украины, вырваться из постколониального состояния и проложить дорогу к свободному содружеству. Сегодня мы заявляем, что должны взять власть под контроль, чтобы защитить людей от социальной катастрофы, бедности, коррупции и произвола.

Он озвучил главные требования партии к власти – Харьковские и Московские соглашения должны быть отменены, потому что все они – иго, которому никогда не покорится украинский народ.

Нашеукраинцы приняв резолюцию съезда с требованием отмены Харьковских соглашений и актуальные задания и действия партии Наша Украина, закрыли заседание партии. Все оранжевые колонной двинулись под АП протестовать против ХУ. Там их ожидали другие оппозиционеры.

Народные депутаты от Нашей Украины решили занести принятые решения НУ президенту Украины на его рабочее место. Но его там не оказалось, председателя АП Сергея Левочкина – тоже, потому свои резолюции они оставили в приемной.

СТОРОННИКИ РЕГИОНАЛОВ ОПЯТЬ ВЫШЛИ ЗА ДЕНЬГИ?

В то время, как оранжевые принимали программу минимум – отменить Харьковские соглашения, «сторонники» Партии регионов с самого утра под стенами Верховной Рады и АП эти соглашения отстаивали. Похоже было на то, что именно “отстаивали”, то есть, стоя, отбывали номер. Потому что на вопрос, что они здесь делают, разворачивались к нам спиной, гоготали, или откровенно говорили, что не знают.

Нардеп Андрей Парубий заявил, что регионы собрали своих сторонников за деньги - по 80 грн. на нос. Потому, может, и в самом деле не знают, зачем пришли, - за 80 грн. напрягать голову как-то не хочется.

– Просто гуляем, – заявили женщины Раиса и Александра с флагами, – пришли тут навестить кого-то.

Пришлось немало побегать, чтобы найти хоть кого-то, кто знает, за что их будут “мотивировать”. “Способные говорить” поклонницы Харьковских соглашений поведали, что Черноморский Флот в Крыму им совсем не мешает. А мешает он, по их мнению, “кому-то из олигархов, которые хотят захватить Крым. А нам – нет, нам хватает того, что есть”.

Один парнишка, который назвался Виктором, откровенно заявил: “не хватало денег, потому вышел”. Однако не уточнил, сколько ему заплатят за этот митинг. “Меркантильного митингующего” оперативно оттерли те, кто вышел «по собственной инициативе и совсем не за деньги».

А одни женщины так просто рассмешили, оказалось, они не знали, что это митинг «за власть».

– Нам не сказали, что это на поддержку. А мы пришли, чтобы нам пенсию подняли.