Перетрудился ли в парламенте водитель Ахметова?

Работа Верховной Рады 5 созыва подходит к концу. УНИАН решил исследовать законотворческую эффективность этого парламента. Ради этого мы обратилась к секретариатам парламентских фракций, а также “сняли” данные о законотворческой деятельности депутатов с официального веб-сайта Верховной Рады.

Регионы: 1128 актов произвели – 27 подписаны

На официальном сайте парламента содержатся данные относительно 1128 законопроектов, выданных на-гора депутатами парламентской фракции Партии регионов. Только двадцать семь из этих законопроектов подписаны Президентом. Еще двадцать семь готовится или переданы на подпись. Всего, по данным сайта, фракция насчитывает 186 человек.

Когда мы обратились к секретариату фракции, то нам дополнительно дали еще такие данные. Незаурядную законотворческую активность депутаты фракции проявили в подготовке Госбюджета Украины. Регионы предложили 852 поправки у Госбюджету, из которой полностью учтено было 192 поправки, частично – 440. В секретариате нам сказали, что в среднем каждый депутат-регионал представил 4,04 поправки к каждому закону.

Это все, что нам удалось найти в аппарате самой крупной парламентской фракции.

Невзирая на то, что секретариат фракции составляет внутренние отчеты о том, какая из детутаських подгрупп подготовила больше всего законопроектов, не все депутаты спешат инициировать законопроекты.

Например, Владимир Мальцев (который сначала появился в черновых списках партии, как водитель Рината Ахметова, а затем как помощник генерального директора ЗАО “Люкс”) не представил ни одного законопроекта, ни одного депутатского запроса, а также ни разу не выступил с места.

Сам Ринат Леонидович один законопроект подготовил. “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регуляции деятельности банков)». Данным законом предлагается изменить порядок регистрации банков.

Святослав Пискун в трех своих законопроектах пытался усовершенствовать парламентский контроль за прокуратурой, бороться против ядерного терроризма и насилия в семье.

Ни одного законопроекта нам не удалось разыскать у Татьяны Засухи.

У парламентской неофитки Анны Герман их - целых три.

Фракция СПУ: они утверждают, что самые активные

В целом до официального закрытия второй сессии - 12 января 2007 года - членами фракции СПУ было внесено на рассмотрение Верховной Рады Украины 251 проект законодательных актов, в т.ч. 129 проектов законов Украины. Если верить внутрипартийным отчетам, депутаты – социалисты были наиболее активными в осуществлении законодательной инициативы. Имея в парламенте менее 7 процентов от состава ВР, депутаты от СПУ подготовили почти 13 процентов общего количества законодательных актов, зарегистрированных в Верховной Раде. «Усредненный» рядовой депутат-социалист подготовил 8,1 законопроект, и это - наивысший показатель в парламенте - почти вдвое больше, чем в среднем по Раде.

В рамках реализации контроля за деятельностью исполнительной, местной власти, правоохранительных органов, народные депутаты от СПУ послали 13 депутатских запросов и больше двух с половиной сотен депутатских обращений по адресу Кабинета Министров Украины, Генеральной прокуратуры, министерств и ведомств Украины, местных органов власти и управления. За первые две сессии созыва из разработанных и внесенных социалистами проектов в целом принято 11 законов (в т.ч. 9 уже подписано Президентом Украины, по одному преодолено вето Президента и предложения Президента еще не рассматривались Верховной Радой), в первом чтении было принято 9 важных для улучшения социально-экономической ситуации законов Украины.

В целом за период с 15 января по 26 марта 2007 года членами фракции СПУ было внесено на рассмотрение Верховной Рады Украины 58 законопрроектов Украины. Депутаты – социалисты опять, как и во время первой – второй сессии, были активнейшими в осуществлении законодательной инициативы. В среднем один депутат-социалист за отчетный период подготовил 1,87 законопроект, что вдвое больше, чем «производительность труда» одного коммуниста (0,76 законопроекта), «нашеукраинца» (0,96) и «бютовца» (0,93), в четыре раза больше, чем одного «регионала» (0,42).

Активнейшими законотворцами за этот период стали Михаил Мельничук (внес 18 законопроектов), Иван Бокий (6 проектов) и Ярослав Мендусь (5 проектов).

(От редакции: что касается точности сравнений – не знаем, однако количественные данные по законопроектам совпадают с данными веб-сайта).

Наша Украина: почти по восемь законов на брата... До секретариата фракции нам так и не удалось дозвониться (готовятся к выборам? – авт.), аналитический отдел “Нашей Украины” говорил, что не подбивает статистистику. Поэтому, пользуясь данными веб-сайта, мы выяснили, что НУ на протяжении этой парламентской каденции (семьдесят два человека) подготовила 563 законопроекта. Из них подписано – пятнадцать, сто девять остались на доработке в комитетах для следующего созыва.

Аксакалы и активисты фракции известны. Но вот удачным ли оказался опыт привлечения звезд в парламент? Если в начале сессии народный депут Руслана Лижичко обещала посещать сессии, то на сегодняшний день ее законотворческая инициатива - это одна поправка к бюджету. (О периодичности ее появлений в сессионном зале вообще промолчим).

При этом Оксана Билозир стала автором и соавтором семи проектов законов.

Автором и соавтором восьми законопроектов стала Ольга Герасимьюк.

Николай Мартыненко соответственно стал автором девятнадцати законопроектов.

Еще один известный нашеукраинец Петр Порошенко самостоятельно подготовил и выступил в качестве соавтора сорока четырех законопроектов, внес семь предложений по изменениям в другие законы. Такое количество законопроектов - мечта любого депутата.

Таблица законотворческой активности Давида Жвании показала нули и в инициированных законопроектах и в депутатских запросах.

БЮТ: наши законы самые резонансные

Сотрудники аппарата Блока Юлии Тимошенко утверждают, что с начала работы парламента этого созыва они подготовили 325 законопроектов, из которых 195 – собственных, 157 – в соавторстве. По данным аппарата, в целом принято 30 законов. В первом чтении – 15, отклонено – 40, прорабатывается в комитетах – 175.

Сотрудники аппарата с особенной гордостью отметили “Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2007 год" (относительно увеличения размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы)” (это знаменитый законопроект Тимошенко-Кириленко. По утверждению оппозиции, именно после него правящая коалиция, действуя напергонки, представила свой законопроект и увеличила социальные расходы).

Еще, конечно, предметом особой гордости БЮТ является “Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О трубопроводном транспорте" (относительно предприятий магистрального трубопроводного транспорта). Законопроект был разработан с целью недопущения изменения формы собственности на активы газотранспортной системы, которая является важным элементом системы национальной безопасности Украины. Документ был принят в феврале.

Одним из активнейших депутатов фракции был Николай Томенко – 39 законопроектов. У самой Юлии Тимошенко – 41 законопроект. Тариэл Васадзе стал соавтором лишь одного законопроекта “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно уплаты налога на добавленную стоимость при приобретении легковых автомобилей)”.

КПУ: Петр Цибенко - среди рекордсменов

Секретариат партии коммунистов только готовит статистические отчеты о деятельности фракции, впрочем известно, что фракция КПУ славится своей дисциплиной и скрупулезностью. Вебсайт отмечает, что фракция подала 267 законопроектов, из которых Президент подписал 12. Еще 39 прорабатывается в комитетах.

Лидер фракции Петр Симоненко стал автором 28 законопроектов. Его соратник Петр Цибенко стал автором и соавтором 59 законопроектов. Откровенных аутсайдеров отыскать проблематично, поскольку коммунисты - люди инициативные.

Детальные данные о законотворческой активности этой Верховной Рады спустя некоторое время будут готовить аналитические центры. Но даже такой поверхностный взгляд может показать некоторые тенденции и дать определенное представление о том, кто и ради чего пришел работать в парламент.

Маша Мищенко