Тимошенко требует от ГПУ закрыть ее уголовное дело

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня утром посетила Генеральную прокуратуру.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь лидера партии Марина СОРОКА.

"Сегодня ровно в 10 часов утра Юлия ТИМОШЕНКО посетила Генеральную прокуратуру, передала следователю жалобу о незаконности возбуждения уголовного дела с требованием его закрыть", - сказала М.СОРОКА.

По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО также обратилась к следователю с ходатайством предоставить ей разрешение на осуществление поездки в Сумскую область 5-6 мая для встречи с жителями области. "Жители общины одного из районов Сумской области обратились к Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой помочь уладить крайне тяжелую, критическую ситуацию с медицинским обеспечением. Люди попросили, чтобы Юлия ТИМОШЕНКО приехала к ним сама и помогла им", - добавила пресс-секретарь.