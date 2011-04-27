Интеллигенция Одессы против попыток вычеркнуть из памяти Ивана и Юрия Лип

Интеллигенция Одессы протестует против намерений группы депутатов Одесского горсовета переименовать улицу Ивана и Юрия Лип в улицу Федора Пишенина, а также против попыток вообще вычеркнуть из исторической памяти Одессы имена Ивана и Юрия Лип.

Об этом говорится в заявлении более чем полсотни представителей общественности города, переданной УНИАН.

В заявлении, под которым стоят подписи докторов исторических наук профессоров Вадима ХМАРСКОГО, Елены БАЧИНСКОЙ, Тараса ГОНЧАРУКА, 16 доцентов одесских вузов, директора Болгарского культурного центра в Одессе Дмитрия ТЕРЗЫ, председателя Одесского отделения Союза поляков в Украине Тадеуша ЗАЛУЦКОГО, директора Библиотеки имени Ивана и Юрия Лип Натальи БЕЛИНСКОЙ, лидеров общественно-политических организаций, известных писателей, художников, журналистов, отмечается, что новоназначенные «члены историко-топонимической комиссии при горисполкоме, которые приняли решение о переименовании, избрали кулуарный путь принятия решений, без общественных дискуссий, консультаций с ведущими специалистами».

В документе также отмечено, что “параллельно оказывается давление на работников одной из библиотек города, названной в честь Ивана и Юрия Лип, с целью отмены этого почетного наименования. Причем все это сопровождается русификацией наименований других одесских улиц”.

Авторы заявления приводят исторические факты о том, что Иван Львович Липа (1865-1923) был соучредителем «Братства тарасовцев» - одного из первых кружков, направленных на обретение государственной независимости Украины, в 1900 году был одним из основателей первой украинской партии - «Украинской революционной партии», позже стал одним из основателей украинского общества «Просвита» в Одессе – первого на восточных землях Украины. В 1917-ом И.Липу избрали комиссаром Михайловского района Одессы, а в апреле 1918 года – комиссаром Одессы от Центральной Раді. В конце 1918 г.И.Липа был назначен министром культов и вероисповеданий правительства Директории УНР, в 1920 году – министром здравоохранения УНР. При этом он не прекращал врачебной практики. Как профессиональный врач И.Липа инициировал на одной из окраин города, в селе Дальник, строительство больницы, которая функционирует и сегодня.

Авторы заявления также рассказывают, что сын И.Липі Юрий Липа в 17 лет вступил в ряды созданной полковником Иваном Луценко и подполковником Всеволодом Змиенко Гайдамацкой дивизии, принимал участие в боевых действиях на улицах Одессы, защищая город от наступления красногвардейцев, организовывал первую студенческую сотню, которая активно помогала армии Директории. Первые публицистические и литературные труды Ю.Липы опубликованы в одесской прессе. В многочисленных научных, политологических трудах и поэтических произведениях Ю.Липа отстаивал право Украины на свою государственность, создал концепцию внутренней и внешней политики Украины в европейском геополитическом пространстве».

Учитывая это, говорится в заявлении, «настаиваем отдать дань уважения памяти Ивана и Юрия Лип, которые были тесно связаны с Одессой, ее культурно-образовательной жизнью. Причем были не только культурно-образовательными и общественными деятелями Одессы, но и государственными деятелями Украины. Кроме того, мы должны увековечить И.Липу как прекрасного врача, который спас жизнь многим одесситам и жителям региона».

Кроме того, как отмечается в заявлении, “на домах, где работали или жили украинские деятели, проходили важные для украинского создания государства и культуры события, должны быть установлены мемориальные доски. Именами этих выдающихся деятелей должны быть названы улицы и учебные и культурные учреждения, установлены памятники».

В заявлении отмечается, что «действия ряда одесских политиков идут вразрез с декларациями Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и подрывают основы его политики в отдельных областях страны, потому что прямо порождают недоверие к искренности этих деклараций». Авторы заявления выражают убеждение, что «ни один украинский топоним, памятник, мемориальная доска в Одессе не должны быть отменены!».