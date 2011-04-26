Кучма просит разрешение на выезд в Ялту и Новгородскую область
18:17, 26 апреля 2011Политика
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Сообщение на официальном сайте
Защита экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ подала заявление в Генеральную прокуратуру Украины о предоставлении ему разрешения на выезд в Ялту с 29 апреля по 8 мая с целью оздоровления.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте президентского фонда Леонида Кучмы “Украина”.
Также адвокаты подали заявление о даче разрешения на выезд 9 мая в Россию, в поселок Новоселицы Новгородской области для участия в мероприятиях по чествованию памяти отца Л.КУЧМЫ - Даниила Прокопьевича Кучмы, погибшего в 1942 году.
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