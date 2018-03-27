Кто жаждет отставки Рыбачука?

Недавно освобожденный сотрудник Секретариата Президента рассказал УНИАН о некоторых особенностях работы президентского офиса. Подаем его рассказ почти дословно, хотя некоторые вещи он трактует, возможно, несколько односторонне...

Васюник, гуцулы и односельчане

Слухи об отставке Рыбачука появляются давно и генерируются в нескольких центрах влияния Секретариата Президента Украины. В этой отставке в Секретариате заинтересованы почти все влиятельные игроки, учитывая показательную аполитичность Рыбачука и отстраненность от внутренних интриг. Оппоненты председателя Секретариата неоднородны, но их объединяет неприятие Рыбачука. Поэтому они делают все от них зависимое, чтобы его устранить.

Первый лагерь Секретариата возглавляет его глава Олег Рыбачук. Его систему организации работы собеседник УНИАН характеризует либо как широкое делегирование полномочий другим клеркам, либо как молчаливое спихивание собственной работы на других, прежде всего на его первого заместителя Ивана Васюника.

Впрочем, даже оппоненты главы Секретариата не отрицают в частных разговорах, что принципиальная разница между Рыбачуком и другими центрами влияния мировоззренческая. Он видит Секретариат исключительно органом, который обслуживает деятельность Президента и способный в условиях политреформы обеспечить ему достойное место в политической системе страны. Вместо этого другие видят в Секретариате мощный инструмент для лоббирования интересов: от трудоустройства родственников к сбору десятины из “благотворительных” олигархических проектов.

Условный лагерь №2 в Секретариате возглавляет уже упомянутый Васюник, который имеет своих людей практически во всех важных службах. В отборе кадров Иван Васильевич с этнографической точностью подходит к месту рождения претендента. Эталоном надежности для него вроде бы являются выходцы из Галичины (в Секретариате их называют “гуцулами”), из которых он и формирует собственный кадровый резерв. Его креатурой является, скажем, Маркиян Лубкивский, прежний спикер МИДа, в настоящее время руководитель главной гуманитарной службы, а также менее известные чиновники, которые контролируют движение всех документов в Секретариате и имеют возможность при потребности корректировать их содержание.

Васюник держит под контролем все информационные потоки Президента. И те, что через него заходят, и те, что от Президента выходят. Он пытается координировать и контролировать подготовку всех внутренних и внешних документов.

Информация из практически всех служб концентрируется в службе мониторинга и сводки, которую контролирует Васюник. Там же проводится мониторинг СМИ, который получает Президент, и который собеседник УНИАН считает непрофессиональным и необъективным. На последнем совещании Президента с руководителями служб Ющенко публично его раскритиковал. Мол, зачем мне информация о том, что эритрейские повстанцы взорвали эфиопский бронепоезд? Президенту, по его же словам, нужна аналитика, описание тенденций и т.п.

Среди других влиятельных лиц – пресс-секретарь Ирина Геращенко, внештатные советники Президента – Вера Ульянченко и Михаил Дорошенко.

Еще хранит свою приемную внештатный советник Третьяков, но его влияние сведено к нулю. Первые двое преимущественно согласовывают свои действия, а Дорошенко, имея “статус односельчанина Президента”, действует самостоятельно. Однако в кризисных моментах все они более благосклонны к Васюнику.

Тарасюк, Америка и Швеция

Информационные выбросы относительно дежурной отставки главы делаются для формирования благоприятного общественного мнения. Ведь политически активный народ уже обсуждает, как обрадуется Кондолиза Райс, если ее давний приятель Рыбачук станет послом в США. Доброжелатели Рибачука “отправляют” его также послом в Швецию.

Впрочем, дипломатическая карьера вряд ли подходит Рыбачуку. Во-первых, статус посла намного ниже, чем его теперешний. К тому же, ему было бы некомфортно работать под началом Бориса Тарасюка, с которым он имеет трение еще со времен работы в правительстве. Во-вторых, просто в результате информационного давления он идти не собирается, поскольку мог поступить так уже неоднократно. В целом Рыбачук мог бы активнее блокировать выпады против себя, и даже повлиять на решение Президента относительно освобождения своих “любих друзів”. Но ему неинтересно отбивать эти выпады ежедневно. Поэтому он может пойти исключительно сам, предварительно договорившись об этом с Президентом.

Ехануров, Бессмертный и даже Литвин

Его преемником в таком случае теоретически может стать кто угодно. Но Президент не хуже политологов ориентируется в тайнах собственного двора. И, скажем, если эта должность будет передана кому-то изнутри Секретариата, тем же Васюнику или Ульянченко, то это будет означать полную монополизацию доступа к Президенту и его еще большее послабление. Ющенко знает, кто есть кто в Секретариате, и, возможно, не очень доверяет Васюнику и его команде.

Вероятнее выглядит вариант приглашения варяга. В стенах Секретариата уже говорят о кандидатурах Еханурова, Бессмертного, даже о Литвине. Хотя больше всего из всех их эту должность хочет получить все тот же Васюник.

Фактически в Секретариате проходит ежедневное соревнование за влияние на Президента. Само влияние определяется возможностью иметь доступ к гаранту. Такой роскоши, скажем, не имеет большинство штатных советников, которые советуют своему шефу по большей части в телевизионном режиме.

Лица, которые имеют “доступ к телу”, пытаются подстроить систему под себя, чтобы сузить круг реальных советников, и самим решать серьезные вопросы. Для себя и на заказ.

Для решения определенной проблемы к Президенту могут ходить представители обоих лагерей. Но, если тот же Рибачук может убеждать Президента исключительно аргументами, то его оппоненты часто берут количеством. Часто Президент звонит по телефону главе Секретариата, чтобы уточнить ситуацию по конкретному вопросу. После его фактического решения может быть еще одна “ходка” на четвертый этаж (к Президенту. - УНИАН) как Васюника, так других. В конечном итоге принимается противоположное решение.

Для примера. Как может ставиться перед Президентом вопрос о создании коалиции? Одни говорят ему о необходимости соблюдения помаранчевих идеалов, другие – об объединении государства путем создания “широкой” коалиции (с Партией регионов. - УНИАН). То есть как это поднесут Ющенко, чья сторона будет иметь большее влияние, так и будет решено.

Кадры, ходоки и советники

Кадровая политика – один из самых болезненных вопросов в Секретариате.

Показательным примером можно считать карьерный рост брата Васюника, который стал первым заместителем председателя Нефтегаза Украины. Муж Веры Ульянченко получил министерскую должность главы Государственного агентства по инвестициям и инновациям.

Бывший пресс-секретарь Леонида Кучмы Михаил Дорошенко решает назначения на региональном уровне.

Влиятельным “олигархам” не имеет смысла идти напрямую к Президенту. Им достаточно пообщаться с той же Верой Ивановной, чтобы задействовать внедренную еще при Кучме практику лоббирования своих интересов. Только тогда “олигархи” помогали фонду Людмилы Кучми, а в настоящее время - дают деньги на президентские культурологические проекты и одновременно решают наболевшие собственные вопросы.

Практически ко всем названным деятелям идут “ходоки” со своими проблемами. Конечно, кто пролоббировал чье-то назначение или освобождение, знают только они сами – те, кто убедил Президента в правильности такого шага.

Записал Дмитрий Стаховский