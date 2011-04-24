Тимошенко посетила четыре Пасхальных богослужения

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО в Пасхальную ночь посетила храмы разных конфессий, где приняла участие в праздничных богослужениях.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, в Свято-Владимирском кафедральном соборе (Украинская православная церковь Киевского патриархата) она приняла участие в крестном ходе верующих вокруг храма и утренней молитве. Богослужение в храме правил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ. Ю.ТИМОШЕНКО получила благословение от предстоятеля УПЦ КП.

Кроме того, лидер партии "Батькивщина" посетила церковь Св. Василия Великого (Украинская греко-католическая церковь), где совершила приложение к иконе "Воскресение Господне". Там она посетила богослужение, которое отправил глава УГКЦ, верховный архиепископ Святослав ШЕВЧУК.

Затем Ю.ТИМОШЕНКО присутствовала на службе в Домовом храме Димитрия Солунского Патриархии Украинской автокефальной православной церкви, где богослужение отправил предстоятель УАПЦ, митрополит Киевский и всей Украины МЕФОДИЙ.

Участие Ю.ТИМОШЕНКО в Пасхальных богослужениях завершилось посещением Киево-Печерской лавры. Там она приняла участие в богослужении, которое правил предстоятель УПЦ Московского патриархата ВЛАДИМИР.