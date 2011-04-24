Янукович подарил Герман красные розы, Левочкин - белые

24 апреля советник Президента Украины Анна Герман празднует день рождения, о чем, как пишет сайт Обозреватель, были осведомлены как Виктор Янукович, так и коллеги из Администрации.

Президент Украины сразу после Пасхальной Всенощной в Киево-Печерской Лавры тепло поздравил Герман и вручил ей шикарный букет красных роз. А минуту спустя именинницу поздравил и глава Администрации Сергей Левочкин, подаривший белые розы.

Анна Николаевна Герман родилась в с. Колодрубы Николаевского района Львовской области. Отец Стецив Николай Петрович (1932-1971), рабочий, мать Катерина Григорьевна Кафман (1936), работник культуры. В 1982 г. окончила факультет журналистики Львовского университета по специальности журналист.