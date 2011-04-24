Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинцев с Пасхой.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, в поздравлении говорится: “Непостижимое чудо Воскресения Иисуса Христа навсегда изменило наш мир, подарило каждому из нас надежду на жизнь вечную. Пасха - это победа добра над злом. Этот день возвращает нас к началам понимания человеческой жизни, как Божьей милости и благодати, которая обретается в ежедневной и неотступной вере, молитве, любви к ближнему, в борьбе за справедливость и добро».

«Это так трогательно, когда на Пасху дети протягивают свои ладони к священнику, ловя капли святой воды и радуются, как будто им улыбаются ангелы, когда уставшие после Всенощной пастыри несут радость Господнего Воскресения», - отмечает лидер «Батькивщины».

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала всем «сил, чтобы мы не уставали в главном - своей жизнью, своими поступками, молитвой и верой ежедневно доказывать, что достойны светлого Воскресения».

«Я точно знаю, что в Украине все будет хорошо. Верю в это, потому что убеждена: украинцы не являются исключением – мы те, ради кого Он страдал на кресте и воскрес. Поэтому пусть бережет Вас Господь! Христос Воскрес! Воскреснет и Украина!», - говорится в поздравлении.