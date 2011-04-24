Янукович и другие верующие приняли участие в Пасхальном богослужении

В Киево-Печерской лавре

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня ночью принял участие в праздничном Пасхальном богослужении в Киево-Печерской лавре. Как сообщает пресс-служба Президента, вместе с главой государства присутствовали глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, народные депутаты Украины, члены правительства, глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК, глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, верующие. В начале богослужения, которое возглавил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата ВЛАДИМИР, В.ЯНУКОВИЧ принял участие в Крестном ходе вокруг Свято-Успенского собора.

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