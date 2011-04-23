На выборах СМИ «задавят» принципом равных условий?

Во время предвыборной кампании СМИ не смогут бесплатно распространять информацию, которая может повлиять на выбор избирателя. Такая норма содержится в проекте закона о выборах народных депутатов, попавшем в распоряжение ZN.UA.

Об этом пишет Сергей Рахманин в новом номере еженедельника «Зеркало недели. Украина».

Согласно законопроекту, предвыборная агитация с использованием средств массовой информации всех форм собственности проводится с соблюдением принципа равных условий.

Медиа, предоставившие площадь (эфир) одному, лишены прав отказать другому. Более того: медиа запрещено бесплатно распространять любую информацию, могущую побудить избирателя голосовать за или против того или иного кандидата (партии).

За нарушение могут лишить лицензии или остановить выход издания.

Также в данном законопроекте, содержится норма, позволяющая снимать с регистрации неугодных кандидатов.

Подробнее читайте в новом номере еженедельника«Зеркало недели. Украина»в статье Сергея Рахманина «Два в одном?».

Напомним, в распоряжение ZN.UA попал проект закона о выборах народных депутатов. Данный документ представляет собой рабочую версию будущего законодательного акта, который будет обсуждаться 28 апреля на заседании рабочей группы по усовершенствованию законодательства, где, вероятнее всего, в него будут внесены незначительные коррективы.