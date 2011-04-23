Янукович не представляет развития цивилизации без книги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Международным днем книги и авторских прав.

В своем приветствии, которое размещено на официальном сайте главы государства, В.ЯНУКОВИЧ отметил: "Развитие современной цивилизации невозможно представить без книги. Печатное слово не только способствует приобретению новых знаний, передачи опыту, сохранению культурного достояния человечества, но и, открывая читателю новые горизонты, формирует духовность, национальную идентичность, углубляет понимание процессов, которые сейчас происходят в сложном и противоречивом мире".

При этом Президент заверил, что "Украинское государство и в дальнейшем будет прилагать усилия, чтобы каждый ее гражданин мог получить современную книгу по любой сфере духовной или материальной жизни".

В.ЯНУКОВИЧ призвал украинцев уважать, всячески поддерживать национальное книгопечатание.