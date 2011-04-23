Табачник может остаться без кресла уже в ближайшее время?

Отставка министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА уже в ближайшее время рассматривается властями как тактический ход для снятия части недовольства украинцев «ухудшением жизни уже сегодня».

Об этом пишет Алексей МУСТАФИН в свежем номере «Зеркала недели. Украина».

Вместе с тем отставка премьера Николая АЗАРОВА отложена до высшей точки кипения в обществе, отмечает автор.

По его словам, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ мог объявить об отставке Н.АЗАРОВА еще 7 апреля в своем послании парламенту. «Причем на этот раз даже сам Николай Янович (АЗАРОВ), похоже, был не против. Во всяком случае, предупредил о грядущей отставке свое окружение. И даже запасной аэродром подготовил. Куда скромнее, кстати, должности главы Нацбанка, которую ему якобы обещали в прошлом году», - говорится в статье.

Однако В.ЯНУКОВИЧ решил иначе. «Посвященные, правда, шептались, что отставку отложили на месяц и после майских праздников (Н.АЗАРОВА) точно уволят. Но оказалось, что отбой прозвучал надолго. И не только в отношении АЗАРОВА. Весь экономический блок не собираются трогать по меньшей мере до сентября. Неприкасаемыми остаются и вице-премьеры - как минимум Андрей КЛЮЕВ, Борис КОЛЕСНИКОВ и Юрий БОЙКО», - пишет автор статьи.

Кроме того, по его данным, после праздников возможен еще ряд отставок в правительстве. Так, Анна ГЕРМАН может занять пост министра культуры вместо Михаила КУЛИНЯКА, а Виктор Тихонов - оставить пост вице-премьера.

Вполне вероятна также замена руководителей Минздрава и Минобороны - Ильи ЕМЦА и Михаила ЕЖЕЛЯ, однако здесь не определились с преемниками.

«Впрочем, даже те, кто настойчиво рекомендуют провести хотя бы косметические перестановки, понимают, что речь идет главным образом о демонстрации. Имитации деятельности. Способной даже политически озабоченную публику заинтересовать разве что в случае увольнения ТАБАЧНИКА. Об остальных, пожалуй, и не вспомнят», - резюмирует автор статьи.