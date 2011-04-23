Вице-губернатор: ищем внутренних врагов реформ

Бывшие чиновники Харьковской облгосадминистрации будут привлечены к ответственности по фактам превышения служебных полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время заседания коллегии Харьковской облгосадминистрации заместитель председателя ОГА Юрий САПРОНОВ.

Он сообщил, что в связи с незаконным оформлением и выдачей Главным управлением внешнеэкономических связей и международных отношений ОГА разовых лицензий в период с мая по октябрь 2010 года было проведено служебное расследование. По его результатам губернатор Михаил ДОБКИН направил обращение в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области и в прокуратуру Харьковской области.

В отношении бывшего заместителя начальника Главного управления внешнеэкономических связей и европейской интеграции и бывшего главного специалиста продолжается следствие по факту превышения служебных полномочий во время выдачи разовых лицензий.

«Мы будем строго пресекать подобные действия. Мы не боимся выносить сор из избы, и продолжаем искать внутренних врагов реформ, которые проводятся в Украине и инициированы Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Прокуратура возбудила уголовное дело и, убежден, доведет его до логического конца», - заявил Ю.САПРОНОВ.