Как отмывают заказчиков убийства Гонгадзе

Привлекаются дорогие зарубежные пиар-агентства, и следы их работы уже хорошо видны, пушутся «письма в защиту». Стрелки переводятся то на Марчука, то на Мороза, то на убийство «под пленки»... Газета «День» опубликовала статью бывшего председателя СБУ, экс-премьер-министра, бывшего секретаря СНБО Евгения Марчука. Даем ее в полном изложении, разбив для удобства на разделы.

ПРАВДА, КОТОРУЮ НЕ УДАСТСЯ СКРЫТЬ

Эти факты известны не только мне. О них многократно сообщали СМИ. Но, к величайшему сожалению, они не стали предметом подробнейшего анализа для большинства политических аналитиков. Мастера по «переводу стрелок», которые проводили эту долгосрочную операцию, хорошо знали некоторые слабости нашей журналистики («короткую» память и нежелание делать моральные выводы) — и пользовались этим. С профессиональным цинизмом эти технологи-манипуляторы конструировали фальшивые по содержанию и преступные по существу схемы. Которые потом «сливались» в прессу. Их не анализировали, не вдумывались — тиражировали.

Фальшивое письмо Пукача и Сивковича Один из таких «сенсационных» фактов. Теперь следствием установлено, что так называемое письмо Пукача якобы из Израиля в 2006 году — это фальшивка. Она была нацелена на дискредитацию Марчука (упоминались имена еще некоторых украинских политиков) в привязке к делу Гонгадзе. Я сразу же заявил в прессе, что это — грубая провокация. Было очевидно: правоохранительным органам таким образом подсовывался фальшивый след.

Помните скандал вокруг безрезультатного выезда спецгруппы СБУ за Пукачем в Израиль и конфликт по этому поводу между СБУ, МВД и Генеральной прокуратурой? Известный народный депутат Владимир Сивкович, анализируя так называемое письмо Пукача, заявлял в интервью УНИАН 16 марта 2006 года: «И МВД, и СБУ, и Генеральная прокуратура знают, что генерал Алексей Пукач ранее жил недалеко от Хайфы в Израиле и являлся гражданином этой страны, а также о том, что спецслужбы Израиля детально его допрашивали. Тот факт, что А. Пукач был жив вплоть до 2005 года, также доказывает его невиновность», — заявил В. Сивкович. При этом он подчеркнул, что если бы израильтяне допускали его виновность, то вряд ли предоставили бы ему гражданство.

Как видим, тональность заявления народного депутата В. Сивковича явно оправдательная в отношении Пукача. Но ведь Владимир Сивкович не наивный человек, чтобы выдать на публику такую серьезную информацию, получив ее от случайных людей? А сейчас следствию уже точно известно, что так называемое письмо Пукача из Израиля — это фальшивка, а вышеприведенные слова В. Сивковича абсолютно не соответствуют действительности, а проще говоря, являются ложью. Кто и как подсунул правоохранителям эту «дезу»? Кто подставил народного депутата В. Сивковича, использовав его для дезинформации? Кто тогда этой акцией прикрывал место, где скрывался Пукач на Житомирщине, а не возле Хайфы, и пытался дезориентировать следствие? Ведь Кравченко уже не было в живых, а соучастники Пукача в убийстве Гонгадзе были арестованы.

Я не спрашиваю, для чего это все делалось. Ответ лежит на поверхности — делалось для того, чтобы следствие не нашло единственного после гибели Юрия Кравченко ключевого свидетеля по делу Георгия Гонгадзе — то есть Алексея Пукача. А еще точнее, чтобы следствие не вышло на заказчиков убийства Гонгадзе. А кто в этом может быть заинтересован? Безусловно, заказчики убийства и их возможные сообщники. И больше никто.

Симптоматичен медийный путь проводки фальш-письма Пукача. Это была не одноходовая акция. Журналисты из разных стран довольно подробно исследовали и описали этот путь, начиная с Израиля. Процитирую с сокращениями маленький отрывок из публикации в газете «Сегодня» за 17 марта 2006 года: «Как сообщил «Сегодня» на условиях анонимности главный редактор одного из израильских интернет-ресурсов, ему предлагали опубликовать это письмо еще три недели назад. «Заказчики были из Москвы — одна известная контора, которая занимается размещением заказных материалов. Им важно было, чтобы сначала это письмо было опубликовано в Израиле, чтобы потом его везде цитировать. Меня просили помочь организовать публикацию этого письма в «Маарив», но я отказался, так как мне не было предоставлено доказательств подлинности этого письма. Наоборот, по намекам можно было понять, что это подделка. Неделю назад снова последовала просьба разместить это письмо на моем сайте, но я снова отказался».

А далее не менее интересно, как это псевдописьмо Пукача, прежде чем добраться до Украины, появилось в газете «Российские вести» (Москва) со ссылкой на свои израильские источники и как по этому поводу оправдывался руководитель Украинского бюро «Российских вестей» в Украине. А дальше прямо детектив в связи с публикацией «письма Пукача» в латвийской газете «Вести сегодня» 6 марта 2006 года. Цитирую материал корреспондента в Риге от интернет-издания «Фраза» за 20 марта 2006 года: «Но самое интересное Роберт Урбанс (редактор латвийской версии «Компромата») сообщил о том, что Леонид Рубан, который ранее работал собкором «Вести сегодня» по Израилю, недавно умер, когда расследовал эту тему (связанную с якобы пребыванием Пукача в Израиле. — Ред.). Он умер неожиданно... Он сидел за ноутбуком и что-то писал... Потом неожиданно наступила смерть».

Таким образом, как видим, над операцией «письмо Пукача из Израиля» работал не какой-то один аматор. Их «продукт» перепечатали не менее сотни разных медиа. Эта акция представляет интерес для следствия. Явно просматриваются все приметы заговора и конкретных действий группы лиц по выведению следствия на фальшивый след и спасению заказчиков убийства Гонгадзе.

Группа оборотней и загадочный «Е.К.М.»

Я разобрал более-менее подробно только одну спецоперацию заказчиков и их наемников по «переводу стрелок». Другие — не менее «интересны» и, как я считаю, важны для следствия, потому что осуществлялись они демонстративно, в расчете на безнаказанность, на то, что большие деньги все пробьют... А голос общества... Кого там бояться или стесняться...

Представляете, группа заговорщиков в течение 10 лет (!) через контактеров в медийной среде буквально бомбила общественное мнение, взяв на себя тяжкий грех клеветать на непричастных.

После убийства Гонгадзе была раскрыта хорошо организованная жестокая банда, получившая название «милиционеров-оборотней», во главе с офицером Гончаровым. На ее счету где-то более десятка человеческих жизней. Дело довольно резонансное. Все они были арестованы, а затем предстали перед судом. Сейчас следствию и суду абсолютно точно известно, что эта банда не имела никакого отношения к убийству Георгия Гонгадзе. Но, но...

В 2003 — 2005 годах какие-то пока еще не известные лица добираются до главаря банды Гончарова, который находится в следственном изоляторе, и инициируют написание им так называемых писем Гончарова, в которых подается ложная информационная интрига в отношении убийства Гонгадзе и близких, почти братских, его контактов с неким «Е.К.М». Затем Гончаров неожиданно умирает в больнице следственного изолятора от жестоких физических пыток и передозировки каких-то лекарств. А через несколько месяцев появляются его так называемые письма, где «неизвестный» «Е.К.М.» — почти близкий его родственник. Допросить Гончарова невозможно, так как он уже мертв.

А дальше еще одна поспешная акция. Дружок Гончарова по банде Нестеров якобы дает согласие на сотрудничество со следствием. Такие участники процесса подпадают под жесткую программу их защиты и ограничений. Никто, кроме следствия, не должен знать их местожительства, внешний вид, они не должны давать интервью, красоваться перед телекамерами и так далее. И вдруг какие-то неизвестные всесильные чиновники, нарушая инструкции, организуют пространные интервью этого бандита-убийцы на популярном «5-м телеканале» в прайм-тайме. Его повторяют в течение пяти месяцев (!), с мая по сентябрь 2005 года, пять раз! Это немыслимо в любой нормальной стране. Опытный криминалист вам скажет, что когда убийце справедливо светит пожизненный срок, ради смягчения он будет озвучивать все, что ему скажут. А озвучивал он наглую чушь: будто Гончаров постоянно контактировал с Марчуком, даже в следственном изоляторе, имел номер его мобильного телефона, и другие глупости.

Фальшивые сенсации Гончарова и Нестерова относительно Марчука, как теперь известно, были детально проверены следствием. Понятно, что ничего не подтвердилось и не могло подтвердиться, поскольку это была сплошная ложь. Но замысел был зловещий...

Хорошо, что сегодня почти до секунд известно все, что касается убийства Гонгадзе, и что то телевизионное разглагольствование бандита Нестерова относительно Марчука — зловещая специально сфабрикованная ложь. На мое обращение владелец «5-го телеканала» извинился. Сказал, что «в редакционную политику телеканала не вмешивался»... Но чего это мне стоило, знают только мои кардиохирурги и близкие мне люди. К тому же, в это самое время какой-то «неизвестный» высокий начальник, опять же, игнорируя запрещающие инструкции, обеспечивает зеленую улицу к этому бандиту-убийце журналисту газеты Верховной Рады Украины «Голос Украины» для детального рассказа на двух страницах (!) в парламентской газете о бандитской жизни и бандитской «морали», но с обязательным тем же, почти слово в слово, что и на телевидении, рефреном о Марчуке. И публикуется все это строго синхронизировано с передачами на «5-ом канале», а именно 6 мая 2005 года и с аккуратной перепечаткой в газете «Шлях перемоги» 11 мая 2005 года. На письменные обращения в редакции этих изданий я до сих пор жду ответов.

Провокация от адвоката Пукача

Страх разоблачения подгонял (и до сих пор подгоняет) истинных заказчиков убийства Гонгадзе к акциям по отвлечению внимания. Они задействовали все, что можно было использовать, вовсе не волнуясь о судьбе и репутации людей, отдельных СМИ, которых они втягивали и втягивают в свои провокационные действия.

Свежий пример. В конце декабря 2010 года бывший адвокат Пукача Олег Мусиенко, который до этого неоднократно заявлял в СМИ о том, что нужно немедленно арестовать Леонида Кучму и Владимира Литвина в связи со свидетельствами Пукача, вдруг делает сенсационное заявление абсолютно противоположного характера. Делает заявление о том, что какой-то его подзащитный-преступник передал какие-то копии, которые могут свидетельствовать о том, что лица, которых он совсем недавно призывал Генеральную прокуратуру арестовать, вовсе не имеют никакого отношения к делу Гонгадзе. А дальше снова намеки о якобы причастности к преступлению какого-то генерала, кандидата в президенты на выборах 1999 года. Сенсация сразу же лопается, как мыльный пузырь, но около сотни СМИ ее продублировали. К тому же и в «письме Пукача из Израиля», и в заявлении пана Мусиенко есть один и тот же смысловой абзац. Кто подсунул адвокату Мусиенко такое провокационное заявление? Ведь это опять та же акция — спасать заказчиков.

Но при этом почти никто в прессе не обратил внимания на то, что такое заявление господин Мусиенко сделал почти на второй день после сообщения о том, что Пукача посадят вместе с адвокатом Мусиенко за разглашение им тайны следствия. Я заявил в печати, что это бред, очередная провокация по «переводу стрелок», и нормальный человек, а тем более юрист, бывший прокурорский работник, господин Мусиенко должен был немедленно передать такие «сенсационные» материалы во все следственные органы Украины или даже в Европейский суд. Но господин Мусиенко этого не сделал и о своей «сенсации» уже забыл. Теперь известно, что следствие разобралось и с этой «сенсацией». Ее подсунули господину Мусиенко через его подзащитного, который, кажется, уже во второй раз привлекается к криминальной ответственности за мошенничество.

Книжка о «заказчиках» Гонгадзе?

Еще раньше, в марте 2004 года, украинские журналисты Сергей Шолох, а затем Владимир Бойко рассказали в средствах массовой информации, как некие лица пытались привлечь их к написанию книги — якобы журналистского расследования, результатом которого должно было бы быть обвинение, в том числе и Марчука, в убийстве Гонгадзе. Демонстрировалась готовность, по словам журналистов, сразу же получить от заказчика 200 тысяч долларов США. Эти журналисты отказались от такого предложения. На Сергея Шолоха был организован демонстративный «наезд» милиции с допросами и угрозой ареста. Он вынужден был даже срочно выехать за границу, чтобы его не постигла участь его товарища Георгия Гонгадзе. Я думаю, что вряд ли именно генералу Пукачу не нравилась тематика передач «Радио «Континент», где в то время работал С. Шолох.

Этими преступными интригами только теперь заинтересовалось следствие. Факты свидетельствуют о том, что действовала и продолжает действовать какая-то группа лиц, которая настойчиво проводит одну за другой акции по спасению именно заказчиков, пытаясь «перевести стрелки» то на Марчука, то на Мороза, то на других известных людей, то на «убийство под пленки». Подделывали старательно, не жалея денег и используя административный и медийный ресурс. Заказчики думают, что они хорошо замаскированы, но для общества это давно секрет Полишинеля.

Пиар-агенства, деятели культуры и искусства, генералы-политики...

Теперь уже, как и ожидалось, привлекаются дорогие зарубежные пиар-агентства, и следы их работы хорошо видны в «Письмах в защиту...» деятелей культуры и искусства, генералов-политиков, лидеров некоторых политических структур, в том числе с требованиями немедленно арестовать тех, кто сотрудничает со следствием в раскрытии заказчиков. Скоро следует ожидать акций протеста «и в защиту...» около Генеральной прокуратуры, возможно, даже обращений некоторых трудовых коллективов. Парламентский запрос уже есть. Все, как по книжке. Одни сбиты с толку некоторыми медиа, другие чем-то поощрены, третьи чем-то обязаны, четвертые ничего не знают по сути — и принимают участие в таких акциях, не понимая, что их просто используют. Странно, что зарубежные пиарщики повторяют то, что проводилось сталинским режимом в 30-е годы прошлого века. Тогда «трудовые коллективы, деятели культуры и науки...» категорически требовали от судов смертной казни для «врагов народа». Загляните в газеты 1937 — 1939 годов. Как и тогда, так и теперь никто из них не призывает к объективному расследованию, справедливому судопроизводству, а призывает лишь к вынесению приговора. Только теперь оправдательного.

Сотрудник СБУ не имеет права выполнять преступные приказы

Представляю..., как, дочитав до этого места, те, кто лепил относительно меня образ кагебиста — наследника темных времен, удовлетворенно потирают ручки, мол, здесь мы его и поймаем...

Нужно кое-что напомнить. В самые неспокойные времена национального возрождения я никогда не отказывался от своей работы в КГБ. Это была жесткая школа. Она показала мне, что и тогда можно было оставаться человеком. И тогда можно было помогать людям, оказавшимся в тисках репрессивной системы. Эта моя позиция дорого стоила мне в последующие годы.

Часто вспоминаю, как в далеком 1992 году я, как первый Глава СБУ, завершал работу над Законом о Службе безопасности Украины и дописал к нему последнюю 35-ую статью. Она требует: сотрудники СБУ «должны отказаться от выполнения любых приказов, распоряжений или указаний, противоречащих действующему законодательству. За противоправные действия и бездеятельность они несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность». Меня тогда многие из коллег упрекали, мол, для чего ты ее включаешь, ведь оперативная работа — это работа на грани, а данная статья будет пугать, сдерживать оперативников. А я хотел защитить их от вероятных преступных указаний. И хорошо, что Верховная Рада тогда поддержала эту норму. Закон и его 35-ая статья действуют до сих пор. Как оказалось потом, даже и эта 35-ая статья Закона о СБУ не остановила некоторых азартных игроков человеческими судьбами. Но это уже их ответственность.

Дискредитация и запугивание свидетелей

...А теперь расчет делается на то, что все, связанное с убийством Гонгадзе, было давно, больше 10 лет тому назад. Многие уже забыли, что тогда происходило. За десять лет во взрослую жизнь пришло не менее пяти миллионов молодых людей, которые вряд ли что-то помнят о тех событиях. Поэтому и организована такая агрессивная атака на общественное мнение, чтобы развеять даже остатки памяти обо всех обстоятельствах вокруг тех страшных событий. А самое главное, что из ключевых свидетелей по этому делу остались в живых всего два, а может, три. Остальные — на том свете.

Что же делают эти пиарщики? Ответ уже все видят, он на поверхности: организовывают массированную дискредитацию и запугивание этих пока еще живых свидетелей. А параллельно переакцентируют внимание на другие вопросы: кто за кем стоял, интригуют участием спецслужб других государств и прочее. Я думаю, что именно сейчас следствие имеет все возможности разобраться со всеми спецслужбами, особенно со своими. И кто за кем стоял; и кто должен был «сгнить в тюрьме, если не даст голосов» на выборах 1999 года; кого, по чьему приказу и для чего должны были «отдать чеченцам»; кто и почему хихикал при докладе-отчете о жестоком избиении Алексея Подольского и о сгоревших дверях его квартиры; кто и как договорился «закрыть рот» народному депутату Ельяшкевичу, и как это было реализовано... (Сколько статей Уголовного кодекса Украины только в этих эпизодах?) И узнать многое-многое такое, от чего, думаю, еще раз вздрогнет общественное мнение, как это было в 2000 — 2001 году. Только теперь, надеюсь, это уже, наконец, будет очищение...

Клятвы на Библии и «святое место»

А для того, чтобы этого не произошло, для прессы подбрасываются упрощенные формулы типа: а где именно слова с точно сформулированным приказом — убить? Тиражируются сериалы с клятвами на Библии, распространяются «размышлизмы» по поводу: законно или не законно пленки признаны вещественными доказательствами, даже если, как теперь видно, жестокие избиения Подольского и Ельяшкевича полностью совпадают с записями на этих пленках, уже не говоря об убийстве Гонгадзе. Ну и, конечно, якобы самый сильный аргумент, особенно для показных патриотов: Как же так? «Святое» место — кабинет Президента Украины — и прослушивался? А «святое» место оказалось не просто греховным, а местом, где длительное время отдавались преступные приказы, а потом обсуждалось их выполнение. Планировались следующие акции. Речь шла о человеческих жизнях, о судьбах ни в чем не виновных людей. Почти как в криминальной группировке. И в этой вакханалии с азартом принимали участие наивысшие должностные лица государства того времени. К чему тут государственная тайна? Разве чтобы скрыть от мира, кого у нас приводили к власти.

Ни земные законы, ни библейские не могут защищать такие кабинеты. Кто бы в них не сидел. А присяги, кстати, принимаются офицерами на верность не президентам, а на верность украинскому народу. А это абсолютно разные вещи. Президенты временные, а иногда, как свидетельствует современная история, и садятся на скамью подсудимых. 60-я статья Конституции Украины жестко требует: «Никто не обязан выполнять заведомо преступные распоряжения или приказы. А за отдание и выполнение заведомо преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность».

Кравчук и Ющенко хорошо знают, кто такой Леонид Даниилович

Мудрый Леонид Макарович Кравчук недавно в одном интервью отметил, что если бы Мельниченко действовал по инструкции и сказал президенту Кучме: «Я стал свидетелем разговора, который меня ошеломил, и я обнародую его содержание», — то тогда его уже не выпустили бы из того кабинета... Леонид Макарович хорошо знает Леонида Данииловича. Думаю, что важное значение имеют и недавно сказанные Виктором Ющенко слова о том, «как выглядели записи и свидетельства, находившиеся в записях, они выглядели очень правдоподобно, потому я им доверяю. Та жизнь, в том числе в кабинете президента, по моему мнению, была достаточно адекватной, судя по тому, что было на пленке». Эти мнения двух президентов Украины, которые хорошо знали атмосферу президентского кабинета Леонида Кучмы того времени, нельзя отбросить при оценке той зловещей ситуации. Даже учитывая тот факт, что они оба не могут себе представить, что Леонид Кучма прямо дал приказ убить человека.

Имеет ли право молчать свидетель?

А теперь вопрос к патриотам-защитникам президентского кабинета. Представьте себе, что вы принимаете участие в выборах президента Украины 1999 года, которые были очень похожи на партизанскую войну, спровоцированную Администрацией тогдашнего президента Леонида Кучмы. Примеров сотни, если не тысячи. И вот к вам как к оппозиционному кандидату в президенты подходит молодой человек и предупреждает о том, что на днях вашему сыну должны подбросить наркотики и арестовать. Информация, по его словам, стопроцентная. И действительно, через несколько дней все подтверждается, но вам удается отвести эту угрозу, потому что вас предупредили. Не вышло с наркотиками — сына таскают в милицию на допросы уже по другой искусственно спровоцированной статье Уголовного кодекса. А затем этот же молодой человек предупреждает вас, что во время одного из ваших выступлений в зале произойдет взрыв или его имитация, чтобы вызвать панику. И это подтверждается. А затем подтверждаются другие предупреждения о жестоких провокациях против вас лично и против людей, которые вам помогают. И вот оказывается, что этим молодым человеком является Николай Мельниченко. Он меня предупредил об этих провокациях и я ему за это благодарен. Но я не имел никакого отношения ко всему, что накручивали в СМИ мастера-отвлекальщики. Ни к организации подслушивания того кабинета, ни к «кассетному скандалу». Следствию это сейчас известно.

Я думаю, что «патриот-защитник кабинета» в этой ситуации немедленно сообщил бы об этом лично президенту, ну и «куда следует». В тот же день Николай Мельниченко, без сомнения, пропал бы без вести, как там говорили, «отдали бы чеченцам», или, или... Это зависело бы от «творческого воодушевления» теперь уже известных «мастеров человеческих душ». Что было бы дальше — спрогнозировать достаточно легко. Никто никогда ничего не узнал бы.

А что и как было дальше на самом деле — следствию, как мне сейчас видится, почти все известно. И как подделывалось дело Гонгадзе, и какие были многоразовые попытки любой ценой выкупить пленки у Мельниченко, чтобы утаить свою причастность к этому делу. И кто по чьему поручению, по какому поводу и где проводил неоднократные переговоры с Николаем Мельниченко. И кто истинные заказчики. И многое другое, что связано с делом Георгия Гонгадзе.

Мне жаль некоторых публичных, особенно добровольных, защитников Леонида Кучмы того жестокого времени по этому делу. Им, и не только им, по-видимому, трудно поверить в то, что такое могло быть. Но, к сожалению, такое было. Мне по-человечески жалко и самого Леонида Кучму. При всем том он действительно немало сделал для Украины. Но это совсем разные темы. Нельзя же забывать о судьбе Георгия Гонгадзе, Юрия Кравченко, Георгия Кирпы и что переживали их родные, о жестоких акциях против Алексея Подольского, Александра Ельяшкевича, да и самого Николая Мельниченко, тяжелых страданиях членов их семей. Ведь это все было именно тогда.

Следователей Генеральной прокуратуры, которые ведут это дело, и судей (если до этого дойдет) ожидают нелегкие испытания. Если они их пройдут — всем политикам сегодня и на будущее будет жесткий урок. Говорит одна народная мудрость: ложью мир обойдешь, а назад не вернешься. Для тех, кто претендует на высокие посты, важно помнить афоризм об ответственности: рядом с Троном стоит Эшафот. А по-простому хочу добавить — не все можно! Даже если очень хочется. И когда все вокруг заверяют, что готовы выполнить любой приказ.

Общество тоже должно сделать свою работу. Принять правду как лекарство.

Евгений Марчук, "День"