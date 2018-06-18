Парламент дал зеленый свет героизации гитлеризма?

Три десятилетия назад в столице Швеции вооруженный рецидивист захватил заложников и добился освобождения бывшего сокамерника. В течение недели они отстреливались от полиции. После того, как похитителей нейтрализовали газом, заложники оказались благодарные не своим освободителям, а преступникам. После отбывания срока заключения они даже начали дружить семьями.

Психологический эффект, когда заложники начинают симпатизировать преступникам или даже отождествлять себя с ними, назвали Стокгольмским.

Похоже, от этого синдрома в Украине страдает значительная часть страны.

В настоящее время власть принимает взаимоисключающие решения. С одной стороны, ряд местных советов заявляет о недопустимости героизации лиц, которые сотрудничали с нацистами. Из другого - власть поддерживает вывешивание на государственных учреждениях советских флагов. То есть флагов государства, которое в сотрудничестве с Гитлером разожгла Вторую мировую войну, на выполнение соглашения с Гитлером оккупировала ряд восточноевропейских государств и на протяжении первых двух годов Второй мировой оставалась верным соратником гитлеризма.

Днями Верховная Рада из подачи коммунистов приняла постановление http://www.unian.net/ukr/news/news-431923.html> в которой речь идет о том, что возлагать на СССР одинаковую с нацистской Германией ответственность за решение Второй мировой войны «аморально».

Что аморального в знании о пакте Молотова - Риббентропа, на второй день после синхронной ратификации которого началась Вторая мировая война? Этого депутаты не объяснили, да и вряд ли могли бы.

Потому что есть ли что-то более аморальное и комичное в то же время, чем нынешние депутаты, которые рассуждают о морали?

Большую часть нынешней верхушки составляют физические и идеологические потомки номенклатуры КПСС, комсомола и КГБ, а также постсоветского «бизнеса» времен первичного накопления капитала.

Значительно хуже, что их идеи разделяет часть населения страны, в первую очередь на Востоке и Юге Украины.

В Донецке на Рутченковом поле в 1941 году советские каратели перед лицом наступающих немецких войск расстреляли целый госпиталь советских раненных солдат, а также детей из фабрично-заводского училища, к числу учеников которого набирали сироты, родители которых были убиты при Голодоморе и репрессиях.

Небольшую общину донбассовских греков в 1937-1938 годах оставили без половины взрослых мужчин. Коэффициент казненных среди общего количества арестованных греков превышал 90%. А еще раньше Екатерина ІІ в 18 веке принудительно-добровольно выселила греков и православное кипчакоязычное населения из Крыма в Приазовье, в результате чего погибло до половины переселенцев.

И когда сегодня депутаты ПР и КПУ с греческими фамилиями благодарят СССР или Российскую империю, - это выглядит так же дико, как когда их благодарит человек с фамилией украинской.

Предки большинства населения Донбасса были привезены туда в советское время в вагонах для скота, и то в лучшем случае. Очень многие из них - по принуждению или гонимые голодом из дома. В 1930-1950-х гг. на фабрично-заводские училища Донбасса под конвоем свозились дети, львиная доля которых разбегалась в разные стороны куда глаза глядят в первые же дни.

А в настоящее время потомки тех «рабов коммунизма» радуются красному флагу, как стокгольмские заложники террористам.

Было бы бессмысленно отрицать электоральный раздел страны. Но не на "Восток" и "Запад", а на "Север" - как Правобережный, так и Левобережный, заселенный славянами испоконвека, - и территориями "Юга" с относительно недавней колонизацией (но при этом часть этих южных земель входила в состав государства со столицей в Киеве в Х-ХII, ХІV-XV, или на Запорожье в XVІ-XVIII веках).

Сегодня на грани "электорального раздела" стоят поселки Нехвороща и Зачепиловка между Полтавщиной и Харьковщиной. Неужели они - разные цивилизации?

Если бы электоральная география была основанием раскола, то в мире вряд ли существовала бы хотя бы одна демократическая страна.

К тому же большую часть населения Донбасса составляют потомки выходцев из Центральной Украины. Чем Пилипенко на Донбассе отличается от Пилипенко с Подолья?

Это уж не говоря о множестве представителей Донецка западноукраинского происхождения из числа потомков принудительно сосланных.

Люди, которые приехали из частей бывшего СССР, и их дети, родившиеся в Украине, - две довольно большие разницы. Эта разница проявляется в самом главном вопросе для существования государства - в политической культуре.

Каждое новое поколение будет способствовать, чтобы государство становилось более целостной. Социология подтверждает, что молодое поколение в регионах с многочисленными этническими меньшинствами преимущественно считает Украину своей родиной. Опрос общественного мнения, проведенный Институтом Горшенина, показывает, что 87,5% населения считает Украину своей родиной, и лишь 7,5% считают своей родиной Россию (и большинство этих людей - пенсионеры, проживающие в Крыму).

Поэтому сейчас мы видим особо энергичные попытки остановить процесс образования политической нации.

Партия, которой нечем отчитываться перед избирателями, хочет накормить их кровавым флагом. У которого, кроме «пионерии», была и другая, концлагерная история.

Недавно Сергей Кивалов признал, что «противоречия между Востоком и Западом - абсолютно надуманная проблема, возникающая, как правило, к выборам». Признаться поздно - лучше, чем никогда?

Следует четко понимать, что все президенты и правительства - временные. Они пройут, а Украина и украинский Донбасс, за который проливали кровь запорожцы и князь Игорь, останутся.

В вопросе двуязычности Украины часто сознательно или неосознанно игнорируют факт, что его наличие не мешает пониманию. Ведь до 100% населения понимает и украинский, и русский. Выделение русскоязычных граждан Украины в отдельную общность - искусственное. Значительная часть русскоязычных считает, что их как «русскоязычных» защищать не нужно. Потому что с такими защитниками враги не нужны.

Называть всех русскоязычных украинцев "людьми российской культуры" - это такой же перегиб, как называть индусов англичанами.

Когда Донбасс оценивают по «донецким» у власти - в такую оценку вкладывается системная ошибка. Могла ли у этого региона быть другая «элита», когда ложь была базовым правилом «совка»?

Отличие, разделяющее центрально-западную и юго-восточную части Украины имеет исключительно ментальный характер, а не более глубокий этнический или исторический. Эта разница - в толще советских наслоений, которые в разной степени присутствуют и на Востоке, и на Западе, и в Центре страны. Эти наслоения, естественно, толще там, где преобладал пролетариат и отсутствовала национальная интеллигенция.

Виноваты ли люди, что они выросли такими, какими они есть? Что имели рабские условия труда? Десятилетиями уверенные, что их мнение ничего не значит, а иметь его опасно? Как писал в советские времена один поэт из шахтеров, «Рушатся, рушатся, рушатся. Угольные пласты. Начальство нужно слушатся. И в ногу с ним идти».

Чтобы понимать, люди должны искренне интересоваться друг другом. Потому многим патриотам стоит поехать на Донбасс, чтобы убедиться: клептократия - такой же враг Донбасса, как и галичан.

Пока еще фору в доказывании этого факта дают не украинские журналисты, а «Аль-Джазира».

Александр Палий, историк, политолог, автор книги "Ключ к истории Украины" (2005), пособия для студентов и преподавателей общеобразовательных школ "История Украины" (2010)