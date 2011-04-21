ВР расписала правила использования «Знамени Победы»

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” (относительно порядка официального использования копий Знамени Победы).

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовало 260 из 375 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Против этого решения проголосовали 52 народных депутата.

Принятым законом предусмотрено, что “Знамя Победы является символом победы советского народа и его армии и флота над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Внешний вид копий Знамени Победы должен отвечать виду штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии”.

Законом предусмотрено, что будут использоваться копии Знамени Победы у Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса.

Кроме того, предусматривается, что он будет использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, которые проводятся органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в городе Киеве и другим памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - Дни освобождения и Дни обороны населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, предусмотрен официальный подъем в День Победы копий Знамени Победы на зданиях (мачтах, флагштоках) рядом с Государственным флагом Украины.