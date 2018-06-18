Депутаты Европарламента: Украина должна вернуться на демократический путь развития

В комментариях Фонда Карнеги Януковича называют «человеком олигархов»... Украинская власть сама должна решить, с кем сможет достичь благосостояния и безопасности - с ЕС или с Таможенным союзом... Украина стремится в ЕС. Со времени участия предыдущего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в саммите Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе в конце марта все вертится вокруг вопроса: какую роль играет Тимошенко в политической жизни своей страны? Корреспондент «Юропиан Серкл» Петер Бринкман задал этот и другие вопросы депутатам Европейского парламента Элмару Броку и Михаэлю Галеру.

European Circle: Среди государств прежнего Советского Союза Украина выделяется своими размерами. Она имеет наибольшую площадь среди стран географической Европы, а количество ее населения можно сравнить с Испанией и Португалией. События новейшей истории, в частности так называемая Оранжевая революция, известные всем. Какой является позиция Украины среди европейских стран сегодня?

Брок: С точки зрения ЕС, Украина - важный сосед и государство, переживающее переходный период от советского прошлого. Она на трудном пути с нестабильным процессом внедрения современных европейских стандартов демократии, верховенства права и социальной рыночной экономики.

Более широкое политическое сотрудничество

Галер: Украина сотрудничает как партнер с НАТО, но пока она не хочет стать членом Альянса. Она наш важный партнер в рамках Европейской политики добрососедства. Потому ЕС стремится наладить как можно более тесные отношения с Украиной, которые через сугубо двустороннее сотрудничество приведут к постепенной экономической интеграции и углубленному политическому сотрудничеству. На данный момент происходят переговоры о Соглашении о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

European Circle: Прошло больше чем год с избрания на президентскую должность Януковича. В 2004-м, после Оранжевой революции, он проиграл Виктору Ющенко в дополнительном туре голосования на президентских выборах. В 2009-м он выиграл у другой иконы Оранжевой революции, предыдущего премьер-министра Юлии Тимошенко. Чего ему удалось достичь на данный момент?

Большая обеспокоенность

Брок: Большую обеспокоенность вызывает регресс политической свободы. Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, немецкое и американское правительства, а также наша партия (ЕНП) раскритиковали выборочное преследование оппозиционных политиков и манипуляции при организации и проведении местных выборов, которые не были ни свободными, ни честными. Согласно исследованиям Института Горшенина, свыше трети украинцев (39,6%) считают аресты и допросы оппозиционеров политическим давлением. И такого мнения придерживаются не только сторонники оппозиции, но и те, кто поддерживает президента Януковича. Такое развитие событий противоречит европейским стремлениям Украины. Ведь ЕС - это не просто экономическое содружество. Это объединение, опирающееся на общие ценности и принципы. Украинские должностные лица должны осознать эту взаимозависимость. Более честная конкуренция между властью и оппозицией, а также свобода прессы является необходимыми предпосылками углубления наших отношений.

Галер: За год своего президентства Янукович фактически сконцентрировал власть в своих руках и руках нескольких близких к нему олигархов. Парламент превратился в орган для автоматического утверждения его решений: демократические дискуссии и парламентские обсуждения все больше считаются тратой времени. Возвращение к прежней конституционной структуре с президентской системой правления состоялось с помощью переформированного Конституционного суда. При этом были аннулированы уступки оппозиционным партиям, которые после Оранжевой революции требовал сам Янукович. В сфере экономики мы опять стали свидетелями сомнительных приватизаций без конкуренции и прозрачности, как, например, продажа Укртелекома. Так же мы видим необоснованный дефицит некоторых основных продуктов питания и рост потребительских цен. В одном из последних комментариев Фонда Карнеги Януковича называют «человеком олигархов». Большое разочарование избирателей показывают и опросы о его первом годе пребывания при власти: его Партия регионов за последние шесть месяцев потеряла половину своих сторонников.

European Circle: В вашей партия (ЕНП) три члена из Украины: партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко, партия «Наша Украина» экс-президента Виктора Ющенко и партия «Народный рух» экс-министра иностранных дел Бориса Тарасюка. Какими были предпосылки сотрудничества ЕНП с этими тремя бывшими коалиционными партнерами Оранжевой революции?

Галер: Немецкие христианские демократы из ХДС и ХСС сразу после падения Железного занавеса активно взялись за поддержку новосозданных и реформированных политических движений, а также поддержку партий в Центральной и Восточной Европе. Вместе с нашими братскими партиями из семьи ЕНП и близкими к нам фондами, вроде Фонда Конрада Аденауэра и Фонда Ганса Зайделя, мы можем говорить о многолетней работе в Украине и сотрудничестве с гражданским обществом и политическими деятелями Украины. Поэтому наша политическая семья была готова приветствовать политические движения, победившие на парламентских выборах 2002 года в Украине и позже превратившиеся в парламентские силы Оранжевой революции.

Брок: Прежде всего, мы были именно теми членами Европейского парламента, которые сразу после начала акций протеста во время Оранжевой революции выразили солидарность с демонстрантами в палаточном городке на Площади Независимости в Киеве. Ведущие деятели из семьи ЕНП позаботились о решительной поддержке Европейским Союзом демократического движения, боровшегося против фальсификации выборов и за проведение повторного решающего тура голосования в президентской гонке. Позже мы решили интегрировать близких нам политических игроков и политические движения в нашу европейскую политическую семью, как это, например, видно в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, НАТО и Европейском Совете.

European Circle: И что это значит для будущего?

Брок: В будущем нам будет нужная консолидация украинских политических сил на базе политических программ. Политические лидеры с европейской ориентацией будут иметь нашу постоянную поддержку и доступ к нашим политическим лидерам, главам правительств и президентов во время саммитов ЕНП.

Партия регионов должна осознать, что в демократии существует конкуренция, и что она должна обходиться без клеветы и обливания грязью.

European Circle: Согласны ли вы с тем, что Россия активнее взялась за вовлечение Украины в Таможенный союз? Как должен вести себя ЕС на переговорах о следующем этапе в отношениях с Украиной, а именно - Соглашении об ассоциации с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли (ЗСТ)?

Брок: Прежде всего необходимо сказать, что Соглашение об ассоциации - это далеко не простое техническое соглашение. Оно привязано к уровню развития демократии и верховенства права в Украине. Таким образом, оно зависит от развития в разных сферах. Поэтому необходимо вернуть свободу передвижения лидеру оппозиции Юлии Тимошенко и не ограничивать членов ее партии в их политической деятельности. К тому же все согласны с тем, что ЗСТ позволит Украине создать стабильное благосостояние для ее граждан.

Необходима большая модернизация

European Circle: В чем заключаются «встречные обязательства» Украины?

Брок: Украина должна также понимать, что модернизация и одновременное сохранение неэффективных структур - несовместимы. ЗСТ - это очень позитивный и важный проект. Но при этом ЕС не будет вступать в конкуренцию. Украинская власть должна решить, с кем она сможет достичь благосостояния и безопасности для своих граждан и стать в будущем конкурентоспособной на глобальном рынке.

Галер: Украина должна вернуться на демократический путь развития. Она должна освободить творческий потенциал граждан и дать возможность малым и средним предприятиям работать без административного вмешательства и финансового шантажа. Следующие парламентские выборы, которые, возможно, состоятся после Европейского футбольного чемпионата 2012 года, который будет проходить в Польше и Украине, должны быть свободными и честными. Потому очень тревожным является тот факт, что американский Национальный демократический институт вышел из состава рабочей группы по разработке избирательного законодательства, которая работала под эгидой Министерства юстиции, из-за отсутствия в ней представителей оппозиции, непрозрачных методов работы и непропорционального вмешательства власти. В изолированном и замкнутом обществе будет процветать лишь клика власть предержащих и их олигархов. Украинцы не хотят выбирать между востоком и западом. Граждане Украины хотят открытости, сотрудничества и прогресса. И здесь ЕС выступает в роли партнера.

European Circle, 18 апреля 2011