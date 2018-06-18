Кто «утопил» Луценко и выпустят ли его на свободу?

Сегодня, в четверг, 21 апреля, суд рассмотрит дело о том, выйдет ли на волю экс-министр внутренних дел и один из самых ярких оппозиционеров нынешней власти Юрий Луценко. Как известно, следствие в его деле завершено, и очередной срок задержания Юрия Луценко истек. Итак, встает вопрос, где ему ожидать начала судебного процесса – в камере СИЗО или на свободе? Генпрокуратура уже направила в суд ходатайство о продлении содержания Юрия Луценко в следственном изоляторе. Адвокаты и соратники Луценко наоборот, понятно, беспокоятся об освобождении экс-министра.

Выпустят или не выпустят?

Как будто должны выпустить

Если брать целый ряд объективных факторов и абстрагироваться от того, в насколько коррумпированной и “демократической” стране мы живем, дело идет к тому, что Юрий Виталиевич, по крайней мере, до объявления судебного решения, должен выйти на свободу.

Во-первых, преступления, которые инкриминируются ему, – вроде неправомерного выделения квартир, присвоения званий личному водителю или выдачи разрешений на слежку и прослушивание чиновников – никоим образом не несут общественной опасности и угрозы людям, то есть, вряд ли, выйдя на волю, Юрий Луценко кого-то изнасилует или убьет.

Во-вторых, Юрий Луценко, говоря языком тинэйджеров, перестал “выпендриваться” – “посылать” следователей и действующего министра внутренних дел, и вместо показаний произносить политические речи. Напротив, он стал читать дело и внимательно изучать его. Более того, он уже завершил чтение. Говоря протокольным языком, он стал сотрудничать со следствием, говоря образно – перестал “корчить” из себя Че Гевару, а выступает в образе Махатмы Ганди.

В-третьих, как заметил один из ехидных оппонентов Луценко, “он начал болеть”. Имеется, конечно, в виду привычка наших высокопоставленных узников или подозреваемых сразу “чувствовать себя хуже”, едва над ними собираются тучи или их задерживают. Однако, поскольку презумпцию невиновности никто еще не отменил, не имеем права подвергать сомнениям его жалобы на состояние здоровья.

В-четвертых, если в целом отвечает истине версия о том, что Луценко отомстил его давний визави Борис Колесников, тоже уже наступила пора Юрия Виталиевича отпускать. Свои четыре месяца, которые по закону жанра, он должен был “отмотать” “по понятиям”, он “отмотал”. Теперь уже Борису Колесникову Луценко в СИЗО не нужен. Дальнейшее его содержание даже вредит всемогущему теперь вице-премьеру. Мол, нечестно выходит, тебя после стольких недель, как у Луценко, отпустили, а Юрка продолжает сидеть. Злой ты, Борис!

Однако, кроме этих объективных или почти объективных факторов следует принимать во внимание еще и ряд весьма субъективных.

Самый главный из них – кто заинтересован в том, чтобы Луценко никуда не выходил?

И тут, как ни странно, мы приходим к немного неожиданному выводу: Луценко утопили или по крайней мере помогли утопить не только его откровенные враги, но и те, кого, казалось бы, надлежит считать его соратниками.

Ничего нового: не так те враги, как добрые люди.

Кто же они, эти “люди”?

Боевой побратим: Луценко собирался бежать... Вспомним, как все происходило. То есть, как “закрывали” Луценко.

Конечно, власти глаза он мозолил давно. Но за что “закрывать” конкретно?

Вытянули из пронафталиненных засек давнюю историю с благодеяниями екс-министра Луценко в интересах его личного водителя (взял на службу через два года после того, как вышел максимальный возраст, одарил званиями, выдал квартиру, потом еще одну). Но этого, как говорил известный мультяшный персонаж, маловато будет. Столько тех квартир и званий при всех предшественниках Луценко раздавалось “приближенным” и “обласканным”, сватьям и братьям, водителям и любовницам, что как-то неубедительно выглядело это дело против Луценко.

Однако, ничего, рискнули задержать на трое суток. Смахивало на то, что через трое суток должны были бы и выпустить. И тут вдруг громкое заявление одного политика: ничего странного, что задержали, все же было готово, чтобы он сбежал – договорено, какая страна даст ему статус политического беженца, где он пересидит до очередных выборов, пока не “зайдет” в парламент.

И кто это заявляет? Соратник по фракции, сослуживец, боевой побратим, можно сказать, брат по крови – Геннадий Москаль. Что остается после этого? Правильно, Луценко “закрывают” надолго, то есть, продляют ему срок пребывания. Дело сделано.

“Юрий Витальевич, вам положены прогулка, свидание с женой” .. и т.д.

Позже, заместитель генпрокурора Ринат Кузьмин в интервью одному из журналов прямым текстом скажет: посадили Луценко, потому что Москаль заявил, что он собирается бежать. Разве не весело?

Впрочем, дальше будет еще веселее, к этой колоритной фигуре мы еще вернемся.

Между тем, поговорим о защите Юрия Луценко. Защита юридическая. То есть, об адвокате.

Линия защиты: да пошли вы все!

После того, как власть предприняла первый шаг, то есть “упаковала” Луценко, появился вопрос об адвокате. С ним (то бишь с юристом) помогла Юлия Тимошенко. Об этом известно всей политической тусовке, и ничего странного в этом нет – все-таки соратники по оппозиции.

И стал тот защищать Юрия Витальевича.

День защищает, второй защищает, третий.

Но как-то по поведению Юрия Витальевича и не скажешь, что его профессионально и последовательно защищают. Юрий Витальевич продолжает играть яркого, темпераментного, где-то даже демонического персонажа – типа того же Че Гевары. Или, по крайней мере, кого-то в этом стиле. В свое время, перед тем, как его “закрыли”, он писал на повестках :”Могилев-дурак!” Теперь его вызывают на допрос, спрашивают о водителе, а он рассказывает о Юре Енакиевском, о банде Немсадзе на Донбассе. Следователь ему: Юрий Витальевич, я вас о другом спрашиваю. Юрий Витальевич: а я вам вот об этом. И бумажки ваши, то есть, материалы следствия, я читать буду, как время будет, потому что художественной литературы у меня интересной много.

“Дурковал”, то есть, не сотрудничал со следствием. Похоже это на человека, который хочет выйти на свободу? И кто, как не адвокат, должен был объяснять задержанному все последствия такого поведения. Кто, как не он, должен был подсказывать, где граница той политкорректности, за которой даже рядовые исполнители перестают сочувствовать задержанному?

Можно, конечно, допустить, что адвокат давал мудрые советы, и Луценко их не слушался. Можно не заходить аж так далеко, как заходят некоторые эксперты: дескать рекомендованный Юлией Тимошенко адвокат делал все, чтобы Луценко не выпускали. Потому что тогда, мол, возникает большое искушение посадить ее саму, а это было бы нежелательно.

Однако, факт остается фактом: Луценко после задержания держался такой линии поведения, как будто у него никогда не было никакого адвоката.

И дадут ему округ на “мажоритарке”, и станет он депутатом...

Но и тем, кто “упаковал” Луценко было нелегко. Одних квартир и званий, подаренных водителю, таки “маловато будет”. Поэтому появляется второе дело: Луценко, не имея на то законных оснований, подписал распоряжение о продлении прослушивания водителя прежнего заместителя председателя СБУ Сацюка.

Но откуда могла взяться эта информация? Ведь речь идет о святая святых правоохранительных структур – очень закрытом архиве оперативных данных, доступ к которому имеют единицы людей. Даже больше, не просто единицы – двое-трое людей. И один из них – чтобы не нарушать известной презумпции, скажем так: человек, похожий на Москаля.

Грех, конечно, было бы подозревать ни в чем не виновного боевого побратима, но как-то оно одно к одному складывается. Нет, внешне, конечно тот политик, очень похожий на Геннадия Москаля, раздает правильные интервью, где рассказывает о Луценко как о хорошем, искреннем, немного простоватом, не сказать бы, полоумном парне, Юрке Луценко, которого он, старший товарищ, все время наставляет, поправляет, учит, а тот все делает по-своему. Эх, Юрка, Юрка!.

Зачем все это человеку, похожему на Москаля?

Злые языки разглагольствуют, что нужно же ему как-то выживать в политике. А как тут выжить, не договорившись с “демократической” властью? Вот он и договаривается. В частности, говорят, те же злые языки, уже договорился об округе для “мажоритарки” на будущих парламентских выборах, где ему дадут избраться. Это же все непросто, потому что округ тот должен быть, например, проходной, но не на Закарпатье, где давний “друг” Виктор Балога “порвет” его, кто бы ни заступался.

Мы, конечно, в такое не верим. Но интересно, какие же мотивы подталкивают человека, похожего на Геннадия Москаля, действовать именно так, а не иначе.

Был соратник – нет соратника!

Похоже, есть другие люди, которые формально принадлежат или принадлежали к боевым соратникам и побратимам экс-министра и оппозиционера Луценко, но при этом больше “топят” его, чем спасают.

Скажем, есть один человек, похожий на товарища Луценко по фракции НУ-НС - Кирилла Куликова.

Не так давно, еще когда Юрий Луценко был на свободе, ходил на телеэфиры, куда его допускали, а после телеэфиров дрался с оппонентами, именно в телеэфире одного ну очень известного шоу готовились “засветить” информацию о еще одном человеке, которому Юрий Луценко помог быстро “вырасти” по службе. По странному стечению обстоятельств, человек внешне очень похож на соратника Юрия Витальевича по фракции, прежнего руководителя Интерпола в Украине, того же Кирилла Куликова. И вот уже когда эфир вот-вот должен был начаться, ведущему дали отмашку – не “мочить” этого персонажа, потому что он “перешел на сторону народа”, то есть, готов “сдавать” своего благодетеля и соратника.

Конечно, “мочилово” отменили. И теперь тот муж периодически выступает на публике, в медиа и ярко рассказывает о том, что творили во времена Луценко-министра высшие милицейские чины в столице страны. Имеется в виду, в первую очередь, недвижимость в самом центре Киева. Была такая в ведении милиции, а теперь нету... Да еще много интересного из этой же серии. А разве не очевидно, что ничего этого главный милиционер столицы не “провернул” бы без содействия “сверху” и мощной ведомственной “крыши”. А наверху кто был? Да, тот же Юрий Витальевич и был.

Думайте, Юрий Витальевич!

Что имеем в итоге?

Сегодня, за всеми приметами, Юрия Виталиевича должны были бы выпустить. Просто нет оснований не выпустить: со следствием он сотрудничает, на повестках министра дураком не обзывает, власть в своих “письмах на волю” ругает, но как-то уже без огонька, без драйва, всегда ему присущих. Колесников, опять таки, свою сатисфакцию получил, Юрия Виталиевича “опустил”.

Поэтому вполне логично, что отныне Луценко сможет читать художественную литературу не только в камере СИЗО.

Но нет сомнений, что даже когда это произойдет, те, кто сегодня “держит” эту страну, на таком же коротком поводке будут держать все время и Луценко.

То есть, будут смотреть на его поведение.

Возьмет паузу в своей политической активности, займется здоровьем или там семьей – будет ходить на свободе. Начнет опять рассказывать о Юре Енакиевском или еще там что – в СИЗО, Юрий Витальевич, в СИЗО! Тут может и первое дело пригодиться (о трудоустройстве и решении квартирного вопроса того же водителя), и второе (о санкциях на прослушку), и третье (о злоупотреблениях во время празднования Дня милиции). А будет этго мало, возьмем за одно место соратников и боевых побратимов, они помогут, охотно “сдадут” Юрия Витальевича, чтобы продемонстрировать, что “перешли на сторону народа”. Вернее, тех, кто “держит” сегодня страну и этот народ.

Поэтому, думайте, Юрий Витальевич, думайте.

Александр Калиниченко