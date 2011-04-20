Тимошенко объявили третью подписку о невыезде

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры сегодня во время допроса отклонил ее представление о привлечении адвоката Сергея ВЛАСЕНКО (народный депутат, член фракции "БЮТ-Батьківщина") по делу по обвинению в превышении ею служебных полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом экс-премьер сообщила на своей странице в Twitter.

"Во время прошлой встречи с НЕЧВОГЛОДОМ мне дали согласие на привлечение еще одного защитника - господина ВЛАСЕНКО. Сейчас в грубой форме мне отказали", - написала Ю.Тимошенко.

Экс-премьер-министр также сообщила, что сегодня против нее в который раз избрана подписка о невыезде как мера пресечения. "В эту минуту объявляют мне третью "подписку о невыезде". Теперь я уже трижды невыездная. Этого же надо так бояться. Слабоватая у нас мафия", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что проведение допроса фиксируется на видеокамеру. "Опрашивают меня два следователей - НЕЧВОГЛОД и ПУШКАРЬ, еще один снимает на видео. Сейчас в грубой форме запрещают мне пользоваться ІPad", - сообщила она.

Лидер "Батьківщини" считает безосновательными обвинения в превышении ею полномочий во времена ее премьерства. "Год назад ЯНУКОВИЧ сдал Севастополь за "дешевый газ". Ну и где дешевый газ? По "плохим" соглашениям было 228 долларов, сейчас - 300 долларов", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.