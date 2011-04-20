Янукович: собранные полмиллиарда будут под международным контролем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что средства, выделенные на объект «Укрытие» на Чернобыльской АЭС, будут под надежным международным контролем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем ООН Паном Ги МУНОМ и генеральным директором МАГАТЭ Юкия АМАНО.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что кроме международных организаций есть главный орган, который будет контролировать использование средств – Европейский банк реконструкции и развития.

Как сообщал УНИАН, по данным В.ЯНУКОВИЧА, 19 апреля на донорской конференции в Киеве на реализацию чернобыльских проектов были собраны около 550 млн. евро.