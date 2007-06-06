Янукович считает нынешнюю Верховную Раду легитимной

11:47, 06 июня 2007
Политика
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Премьер ждет решения КС

Мартынюк, ЯнуковичПремьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что на сегодняшний день Верховная Рада является полноценно действующим законодательным органом власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

“Пока не будет принято окончательное решение или разъяснение Конституционного Суда, Верховная Рада работает”, - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5 июня подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября и констатировал прекращение полномочий Верховной Рады V созыва как законодательного органа.

Советник Президента Степан ГАВРИШ также заявил, что глава государства не подпишет никаких решений, принятых нынешним составом ВР, поскольку она перестала быть легитимной.

 

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