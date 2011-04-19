Мельниченко поймал Смешко на неправде

Майор запасу СБУ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО, который вел аудиозаписи в кабинете экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ, опровергает утверждение бывшего председателя СБУ Игоря СМЕШКО о том, что Служба безопасности не поддерживала контактов с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в тот период, когда ею руководил И.СМЕШКО (в 2003-2005 годах).

На прошлой неделе в прямом эфире телеканала ТBi И.СМЕШКО заявил, что до его назначения на должность председателем Службы безопасности Украины СБУ постоянно поддерживала с майором контакт. Но с его приходом позиция СБУ изменилась. «Наша позиция, позиция руководства Службы безопасности Украины, - сказал он, - была одна: никаких переговоров с майором, единственное условие нашего участия в контактах - это подготовка к его экстрадиции в Украину».

Как заявил УНИАН Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, это заявление И.СМЕШКО не соответствует действительности, поскольку именно с его приходом к руководству СБУ начались наиболее активные контакты, которые на разных уровнях инициировала Служба безопасности. В частности, по просьбе двух офицеров СБУ, которые действовали по указанию руководства, в феврале 2004 года он в течение недели вел с ними переговоры в Швейцарских Альпах. Офицеры пытались уговорить Н.МЕЛЬНИЧЕНКО продать для СБУ оригиналы пленок. «Я не соглашался на эти условия, поскольку моим единственным условием была отставка Л.Кучмы и привлечение его к ответственности», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он также подтвердил информацию, распространенную в СМИ, о том, что летом того же года по инициативе руководства Украины и при участии СБУ и при посредничестве ФСБ России были организованы его встречи с переговорщиками от украинской власти в Москве. «Я не желал вести переговоры с И.СМЕШКО, который, по моей информации, был на это уполномочен, - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. - Но согласился встретиться с его первым заместителем - Владимиром САЦЮКОМ».

В то же время И.СМЕШКО в телеэфире ТBi заявил, что не мог вести переговоры с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, мотивируя это так: «Я - председатель СБУ, у которого есть поручение Генеральной прокуратуры на его задержание, а я буду проводить с ним контакт?»

«Действительно, - признался И.СМЕШКО, - у нас была соответствующая информация от службы безопасности Российской Федерации о пребывании Н.МЕЛЬНИЧЕНКО на территории России. Меня удивляет, что до сих пор этой информации нет у Генеральной прокуратуры» (Очевидно, об этом шла речь на допросе И.СМЕШКО в Генпрокуратуре и во время его очной ставки с Л.КУЧМОЙ на прошлой неделе. - Ред.).

Признав факт сотрудничества СБУ с ФСБ России относительно пребывания Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в Москве, И.СМЕШКО, однако, не объяснил, почему СБУ, руководствуясь поручением Генпрокуратуры, не выдвинула требование перед ФСБ об экстрадиции майора. (По представлению Украины Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находился в розыске Интерпола и не имел политического убежища в России). «Адресуйте этот вопрос руководству Российской Федерации», - уклонился И.СМЕШКО от вопроса журналиста ТBi.

Экс-председатель СБУ также подчеркнул, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО вел записи в кабинете президента Украины по собственной инициативе, а не под внешним руководством, о чем заявлял Л.КУЧМА. «Моя точка зрения, - сказал СМЕШКО, - майор МЕЛЬНИЧЕНКО - это наш доморощенный продукт. Это продукт катастрофического провала в работе спецслужб и правоохранительных органов нашего государства».