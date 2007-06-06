МИД требует от России объяснений относительно советника Ющенко

Министерство иностранных дел Украины просит Российскую Федерацию безотлагательно предоставить советнику Президента Украины Николаю ЖУЛИНСКОМУ разрешение на въезд.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, касающемся отказа во въезде на территорию Российской Федерации советнику Президента Украины Николаю ЖУЛИНСКОМУ, обнародованному на официальном сайте министерства.

МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность фактом отказа во въезде 5 июня с.г. на территорию Российской Федерации советнику Президента Украины, председателю Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, председателю Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины Николае ЖУЛИНСКОМУ.

Применение практики негуманного обращения российскими компетентными органами в аэропорту города Санкт-Петербург в отношении Н.ЖУЛИНСКОГО, который в соответствии со своими функциональными обязанностями и своим личным примером работает в интересах укрепления культурных и духовных связей между украинским и российским народами, не отвечает духу украинско-российских отношений и состояния существующего двустороннего диалога, считают в МИД Украины.

В этой связи Министерство иностранных дел Украины призывает российскую сторону предоставить разъяснение относительно оснований введения практики запрещения на въезд на территорию Российской Федерации гражданам Украины, действия или публичные заявления которых не привели к нарушению российского законодательства или были бы направлены на подрыв национальной безопасности России. В случае отсутствия обоснованных мотивов, просим безотлагательно предоставить гражданину Украины Н.ЖУЛИНСКОМУ разрешение на въезд на территорию Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июня, советник Президента Украины Н.ЖУЛИНСКИЙ рассказал агентству, что вместе с супругой и дочерью с частным визитом прилетел в Санкт-Петербург. Однако в аэропорту “Пулково-2” представитель пограничной службы сообщил, что ему запрещен въезд на территорию РФ, не объясняя причин.

На вопрос, с чем могут быть связаны эти события, Н.ЖУЛИНСКИЙ предположил, что это связано с депортацией из Симферополя российского политолога, лидера Международного Евразийского движения Александра ДУГИНА.

Согласно информации российских СМИ, 5 июня А.ДУГИНА не пустили на территорию Украины. Как сообщал сайт Международного Евразийского движения, он был объявлен персоной нон-грата и депортирован из Симферопольского аэропорта первым же самолетом, улетавшим в Москву. А.ДУГИН следовал на фестиваль "Великое русское слово", организованный Русской общиной Крыма.