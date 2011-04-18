Будет ли президент Польши встречаться с Януковичем?

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ завтра, 19 апреля, посетит Украину с однодневным визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Польского государства, Президент примет участие во встрече глав государств и правительств накануне конференции, посвященной 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Представитель пресс-службы не уточнил корреспонденту УНИАН, планирует ли Б.КОМОРОВСКИЙ в ходе визита провести также двустороннюю встречу с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

„Детальная программа еще прорабатывается”, - сказал собеседник агентства.