Будет ли президент Польши встречаться с Януковичем?
21:29, 18 апреля 2011Политика
1273 0
"Программа еще прорабатывается"
Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ завтра, 19 апреля, посетит Украину с однодневным визитом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Польского государства, Президент примет участие во встрече глав государств и правительств накануне конференции, посвященной 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы.
Представитель пресс-службы не уточнил корреспонденту УНИАН, планирует ли Б.КОМОРОВСКИЙ в ходе визита провести также двустороннюю встречу с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
„Детальная программа еще прорабатывается”, - сказал собеседник агентства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter