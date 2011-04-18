Левочкин обсудил визит Медведева в Украину

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН обсудил со своим российским коллегой Сергеем НАРЫШКИНЫМ вопросы, связанные с визитом Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину для участия в мероприятиях по случаю 25-й годовщины трагических событий на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча C.ЛЕВОЧКИНА и С.НАРЫШКИНА состоялась сегодня в Киеве.

Также во время встречи была обсуждена подготовка к проведению следующего заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как сообщалось, в день годовщины аварии на ЧАЭС, 26 апреля, ожидается трехсторонняя встреча президентов Украины, России и Беларуси, в ходе которой Виктор ЯНУКОВИЧ, Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Александр ЛУКАШЕНКО вместе почтят память жертв катастрофы.