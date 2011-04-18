Глава райгосадминистрации отрицает участие в избиении рыбаков

Председатель Заставновской районной государственной администрации Михаил БОЙЧУК, которого называют среди тех, кто 16 апреля жестоко избил на частном пруду четырех рыбаков, обратился в УМВД Украины в Черновицкой области и областную прокуратуру с просьбой провести расследование по данному факту.

В заявлении, копию которого председатель РГА передал корреспонденту УНИАН, обвинение в избиении людей М.БОЙЧУК называет «абсолютным унижением человеческого достоинства, чести руководителя и моей семьи».

В то же время он заявил, что на период расследования резонансного дела прекращает свои полномочия в должности председателя райгосадминистрации для проведения надлежащего расследования.

«Я обращаю внимание правоохранительных органов на то, что на протяжении последних 14 лет я являюсь инвалидом 3-й группы (отсутствие правой ноги, протез), и мои физические возможности не позволяют совершить то, в чем меня безосновательно обвиняют», - отмечает в обращении М.БОЙЧУК.

Также М.БОЙЧУК заявил, что на данное время он «не является депутатом областного совета и не является членом ни одной из политических партий».

Обвиненный в избиении председатель РГА также утверждает, что один из пострадавших, Иван БАБИЙ, попал в отделение скорой помощи центральной райбольницы по другой причине. «В 3 часа ночи 17 апреля с травмой головы. Из истории болезни известно, что он упал дома с лестницы, а заявители на меня сообщают, что это произошло 16 апреля. Таких провокаций следовало ожидать против меня от местных экс-руководителей, поскольку как следствие их ведения хозяйства в районе возбужден ряд уголовных дел на значительную сумму», - утверждает председатель РГА М.БОЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в райцентре Заставная Черновицкой области несколько вооруженных ружьями мужчин в присутствия председателя Заставновской РГА и райсовета М.БОЙЧУКА жестоко избили четырех местных жителей, которые решили порыбачить на одном из платных прудов «Голубая нива».

По словам потерпевших Василия СЛОБОДЯНА, Ивана АБРАМОВИЧА и Николая МИХАЙЛЮКА, «охранники пруда» били их битами то телу, приковывали наручниками к бетонным столбам, угрожали убить и опустить тела на дно пруда , «чтобы покормить рыб», а также стреляли из ружей в воздух, когда запуганным людям дали три минуты, чтобы убежать.

У трех потерпевших, кроме сильных гематом от ударов битами, подозрения на множественные переломы костей. Четвертого напарника рыбаков - Ивана БАБИЯ, который до сих пор лежал в районной больнице Заставной с проломленным черепом, - сегодня, по сообщению пресс-службы областной организации ВО «Батькивщина», выписали из больницы и «сделали документы, что он ударился у себя дома».