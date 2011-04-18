При Януковиче появится комиссия по вопросам предотвращения пыток?

Министерством юстиции Украины разработан проект указа Президента о Комиссии по вопросам предотвращения пыток.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюсте, сказала Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ во время встречи с руководителем Департамента генерального директорату Совета Европы по правам человека и правовым вопросам Ханной ЮНКЕР.

По словам В.ЛУТКОВСКОЙ, проект указа предусматривает создание консультативно-совещательного органа при Президенте Украины для предотвращения нарушений прав человека и превенции пыток. Предусматривается, что в этот орган войдут представители общественных организаций, которые будут иметь право проводить мониторинг в местах принудительного содержания – от СИЗО до психиатрической больницы – и предоставлять свои рекомендации.

Сейчас проект находится на рассмотрении в Администрации главы государства.

В.ЛУТКОВСКАЯ отметила, что Украина ответственно относится к выполнению своих обязательств, которые были взяты государством в связи с ратификацией Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов поведения и наказания.

В ходе встречи отмечалось, что в случае выполнения Украиной своих обязательств, государство может рассчитывать на всестороннюю экспертную помощь со стороны Совета Европы и сотрудничество в рамках сети национальных превентивных органов. На сегодняшний день в такую сеть входит 21 европейская страна.