Кабмин предлагает ввести пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу

Кабинет министров Украины предлагает ввести экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Соответствующий правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур зарегистрирован в Верховной Раде Украины (№ 8321).

Документом предлагается утвердить ставку экспортной пошлины на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу в размере 9%, но не менее 17 евро за тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну, и на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Согласно законопроекту, с дня вступления в силу документа товары, указанные в нем, изымаются из режима свободной торговли с иностранными государствами, о чем Кабмин в месячный срок информирует иностранные государства.

Предполагается, что эта норма будет действовать до 1 января 2012 г.

Напомним, 30 марта т.г. Кабинет министров продлил действие квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 4 октября 2010 года установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы объемом 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн, гречихи - 1 тыс. тонн.

8 декабря 2010 режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн - до 1 млн. тонн, кукурузы - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

При этом 29 марта первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сообщила, что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования.

«31 марта истекает действие квот на экспорт зерна, и президент Виктор ЯНУКОВИЧ требует подготовить соответствующий акт, согласно которому, если нужны ограничения, то это будут не квоты, а таможенные меры», - сказала И.АКИМОВА.