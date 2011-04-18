На Буковине при участии руководителя района жестоко избили четырех рыбаков

В минувшую субботу в райцентре Заставная Черновицкой области несколько вооруженных ружьями мужчин в присутствии председателя Заставневской РГА и райсовета Михаила БОЙЧУКА жестоко избили четырех местных жителей, которые решили порыбачить на одном из платных прудов в райцентре.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам потерпевших Василия СЛОБОДЯНА, Ивана АБРАМОВИЧА и Николая МИХАЙЛЮКА, «охранники пруда» их били битами по телу, приковывали наручниками к бетонным столбам, угрожали убить и опустить тела на дно пруда «чтобы покормить рыб», а также стреляли из ружей в воздух, когда запуганным людям дали три минуты, чтобы убежать.

У трех потерпевших, кроме сильных гематом от ударов битами, подозрения на многочисленные переломы костей. Четвертого пострадавшего рыбака - Ивана БАБИЯ, который до сих пор лежал в районной больнице в Заставной с проломленным черепом, сегодня, по сообщению пресс-службы областной организации ВО «Батьківщина», выписали из больницы и «сделали документы, что он ударился у себя дома».

По словам потерпевших, в этом всем “действе” принимал участие руководитель Заставневского района, депутат областного совета от Партии регионов М.БОЙЧУК. Одного из пострадавших лично бил битой по ребрам председатель РГА.

На данный момент потерпевшие написали показания в областной прокуратуре, им дали направление на снятие побоев. Пока неизвестно, будет ли возбуждено уголовное дело.

В воскресенье потерпевшие обратились за помощью и защитой к лидеру партии ВО «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО и народному депутату Украины от ВО «Батьківщина» Виктору ОЛЕЙНИКУ. Ю.ТИМОШЕНКО взяла дело под личный контроль, В.ОЛЕЙНИК готовит представление в Генпрокуратуру, сообщает пресс-служба областной организации партии ВО «Батьківщина».

В свою очередь председатель Черновицкой ОГА Михаил ПАПИЕВ обратился к прокурору области и начальнику УМВД Украины в области тщательным образом расследовать информацию об инциденте в Заставной.

Как заявил М.ПАПИЕВ в комментарии УНИАН, информация об избиении местных жителей в Заставной во время рыбалки, которая появилась на интернет-сайтах (видео), заслуживает самой тщательной проверки с учетом того факта, что в ней названа фамилия руководителя местной государственной администрации.

«Если эта информация найдет подтверждение в правоохранительных органах, я, как председатель областной государственной администрации, призываю к полному, объективному расследованию и адекватному наказанию виновных», - сказал М.ПАПИЕВ.

На сегодняшней пресс-конференции прокурор Черновицкой области Петр КОВАЛЬ, отвечая на вопросы корреспондента УНИАН об избиении людей и по поводу возбуждения уголовного дела против председателя райгосадминистрации М.БОЙЧУКА, сказал, что заявители обратились к прокурору «час назад». По его словам, работники прокуратуры берут объяснение у потерпевших и дали направление на снятие побоев. Проверка будет проведена силами прокуратуры области, на проверку дается до десяти дней.

“Я обещаю, что будет проведена объективная проверка по этому факту согласно ст.97 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, - сказал П.КОВАЛЬ.

На вопрос, будет ли председатель РДА временно отстранен от исполнения своих обязанностей на время прокурорской проверки, прокурор области заявил, что «будет отстранен лишь тогда, когда возбудят уголовное дело и будут выдвинуты ему обвинения». При этом он уточнил, что будет направлено представление по этому поводу Президенту государства об освобождении председателя РГА, поскольку он был им назначен на эту должность.