Кивалов засудил коллегу и однопартийца

Народный депутат Украины от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ выиграл суд у коллеги по фракции Игоря ПЛОХОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.КИВАЛОВА.

В частности, Одесский апелляционный областной суд 15 апреля подтвердил решение Приморского районного суда Одессы о взыскании с народного депутата И.ПЛОХОГО 165 тыс. грн. за клевету на С.КИВАЛОВА.

"Состоялось судебное заседание Одесского апелляционного областного суда, на котором пересматривалось решение Приморского районного суда о взыскании с И.ПЛОХОГО165 тыс. грн., а также обязательства опровергнуть недостоверную информацию, которую он обнародовал 26 ноября 2010 года на телеканале АТВ. И.ПЛОХОЙ лично принял участие в заседании, он лично давал объяснения. Закономерным фактом является то, что он не предъявил никаких доказательств своих обвинений. На заседании его защитники утверждали, что он вообще не выступал по телевидению, и нет доказательств, что такое выступление было", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, заявления И.ПЛОХОГО о вмешательстве в деятельность суда, рейдерские захваты, а также иные поступки, в которых он обвинял С.КИВАЛОВА, являются уголовными деяниями. В частности, обвинения И.ПЛОХОГО основывались, по словам адвоката С.КИВАЛОВА Александра ПОГОРЕЛОГО, на заявлениях избирателей, а также его личной информации.

"Доказательством правомерности подобных утверждений может быть только приговор суда. То есть приговор суда, вступивший в силу, может служить доказательством того факта, что подобная информация является достоверной, а отдельные заявления в милицию и прокуратуру не могут иметь такой силы. На сегодняшний день даже заявлений, по которым возбуждались уголовные дела, нет. Поэтому есть статья 237 Гражданского кодекса, где четко написано, что любая негативная информация является недостоверной, если лицо, ее озвучившее, не докажет обратного. Вследствие того, что господин ПЛОХОЙ таких доказательств не предоставил, суд оставил в силе решение Приморского районного суда и обязал его к уплате 165 тыс. грн. морального ущерба, а также к опровержению распространенной им недостоверной отрицательной информации", - отметил А.ПОГОРЕЛЫЙ, которого цитирует пресс-служба С.КИВАЛОВА.

Как отметили в пресс-службе, после взыскания с И.ПЛОХОГО указанной в решении суммы С.КИВАЛОВ планирует перечислить эти средства на счет детского дома.

***В ноябре 2011 года С.КИВАЛОВ подал иск о защите чести и достоинства к народному депутату И.ПЛОХОМУ. В частности, С.КИВАЛОВ утверждал, что И.ПЛОХОЙ, сводя личные счеты, оболгал однопартийца в прессе.