Баррозу объяснил Януковичу, что Украине придется выбирать

В Европейском Союзе еще раз подчеркивают, что Украина не может интегрироваться в Таможенный союз и создать зону свободной торговли с ЕС одновременно.

В частности, на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ об этом сказал Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

По его словам, Украина вольна заключать такие торговые соглашения, которые отвечают ее экономическим интересам и приоритетам.

«В то же время, это не должно вредить обязательствам Украины, которые она брала перед вступлением во Всемирную торговую организацию, и также будущим обязательствам в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Более того, по словам Ж.БАРРОЗУ, Украине было бы очень тяжело вести переговоры с Евросоюзом относительно создания ЗСТ, если бы она присоединилась к Таможенному союзу стран, которые не имеют преференциальных торговых соглашений с Евросоюзом, поскольку в правилах Таможенного союза применяется общий тариф ко всем другим партнерам.

Вместе с тем, Ж.БАРРОЗУ подчеркнул, что важно иметь инструменты сотрудничества с Таможенным союзом, и Европейский Союз также их будет развивать.