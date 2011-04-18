Скандал вокруг «яичной драки» - версия регионала

В магазине в Кременском районе Луганской области произошла драка с участием депутата Луганского областного совета Николая КУЦЕНКО.

Об этом сайту «Восточный вариант » сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По его данным, Н.КУЦЕНКО потребовал в магазине сертификат, подтверждающий качество яиц. Выяснив, что документы ему предоставить не могут, он устроил скандал, бросал яйца в посетителей магазина, разбил об голову продавщицы лоток.

Как отмечено на сайте, в момент совершения этих действий депутат был пьян - в крови зафиксирована концентрация алкоголя 1,9 промилле (степень опьянения выше 2 считается тяжелой). В ходе конфликта один из посетителей магазина ударил депутата по лицу.

В то же время сам Н.КУЦЕНКО отрицает свою причастность к «дебошу» в местном магазине.

«Я никого не бил. На меня напали. У меня сотрясение мозга. Я пришел в магазин, попросил документы на яйца. Мне их не дали. Приехал хозяин магазина. Мы с ним вышли на улицу. В этот момент на меня напали неизвестные и сильно избили. Все материалы в милиции. Я написал заявление», - рассказал депутат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Восточного варианта» .

Справка УНИАН. Н.КУЦЕНКО, 1957 года рождения, член Партии регионов, впервые избран депутатом Луганского облсовета по 37 мажоритарному округу в Кременском районе. Сейчас директор ЧСП «Агро-98»; член постоянной комиссии областного совета по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, социального развития села.