Янукович: Украинский суд не может отменить газовые соглашения

Украинский суд не может отменить газовые соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопросы украинских журналистов, сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«Действия Генеральной прокуратуры Украины ограничиваются действующим законодательством, существующем в Украине. А что касается любых решений по отношению к должностным лицам, которые подписывали соглашения, решение может принять только суд», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что украинский суд не может принимать решения относительно действий России. «Поэтому вопросы судебного дела касаются в данном случае только украинской стороны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Ж.БАРРОЗУ заметил, что не может комментировать ход судебного следствия в Украине, а может только подчеркнуть, что для Европейского Союза является очень важным сотрудничество с Украиной в энергетической сфере.