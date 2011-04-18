Из условий получения субсидий на ЖКУ исключат реструктуризацию долгов?

Кабинет министров Украины предлагает исключить из условий получения населением субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг требование по обязательному заключению должником с поставщиком жилищно-коммунальных услуг договора о реструктуризации задолженности.

Об этом говорится в законопроекте №8390 «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О реструктуризации задолженности за предоставленные услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий и коммунальные услуги, образовавшейся по состоянию на 1 декабря 2006 года», внесенном в парламент 14 апреля т.г.

Согласно документу, размещенному на сайте ВР, из статьи 3 предлагается исключить пункт, обязывающий предусмотреть включение в условия предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в случае наличия задолженности по платежам за жилищно-коммунальные услуги, нормы по обязательному заключению должником с предприятием – поставщиком жилищно-коммунальных услуг договора о реструктуризации этой задолженности.