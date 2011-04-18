Во Львове грабители с автоматом напали на АЗС

Сегодня, около 6 часов утра, во Львове было совершено вооруженное нападение на автозаправочную станцию, что на улице Городоцкой, близ торгового центра «Метро».

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, в помещение АЗС ворвались двое мужчин в масках, один из которых произвел выстрел вверх из автоматического оружия. Нападающие связали оператора-кассира и заправщика АЗС, после чего завладели имеющейся выручкой в сумме 70 тыс. грн.

Сотрудниками уголовного розыска областного управления милиции был задержан один из грабителей, которым оказался 23-летний безработный львовянин. У него был изъят автомат.

Стражи порядка разыскивают сообщника задержанного.