Регионал разбил об голову продавщицы лоток яиц

Депутат Луганского облсовета от Партии регионов Николай Куценко устроил драку в магазине в Кременском районе.

Об этом сообщает издание "Восточный вариант"со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Куценко потребовал в магазине сертификат, подтверждающий качество яиц.

Выяснив, что документы ему предоставить не могут, он устроил скандал, бросал яйцами в посетителей магазина, разбил об голову продавщицы лоток.

В момент совершения этих действий депутат был пьян - в крови зафиксирована концентрация алкоголя 1,9 промилле (степень опьянения выше 2 считается тяжелой).

В ходе конфликта один из посетителей магазина ударил депутата по лицу.

Сейчас посетителя разыскивает милиция.

Николай Куценко – 1957 года рождения. На сайте Луганского областного совета сообщается, что депутатом ЛОС он избран впервые по 37 мажоритарному округу в том же Кременском районе

Украинская правда