Регионал разбил об голову продавщицы лоток яиц
Депутат Луганского облсовета от Партии регионов Николай Куценко устроил драку в магазине в Кременском районе.
Об этом сообщает издание "Восточный вариант"со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.
По данным источника, Куценко потребовал в магазине сертификат, подтверждающий качество яиц.
Выяснив, что документы ему предоставить не могут, он устроил скандал, бросал яйцами в посетителей магазина, разбил об голову продавщицы лоток.
В момент совершения этих действий депутат был пьян - в крови зафиксирована концентрация алкоголя 1,9 промилле (степень опьянения выше 2 считается тяжелой).
В ходе конфликта один из посетителей магазина ударил депутата по лицу.
Сейчас посетителя разыскивает милиция.
Николай Куценко – 1957 года рождения. На сайте Луганского областного совета сообщается, что депутатом ЛОС он избран впервые по 37 мажоритарному округу в том же Кременском районе