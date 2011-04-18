Парламенту предлагают урезать штраф за неуплату налогов в 5 раз

Народный депутат, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК внес на рассмотрение парламента проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта Змін”, предлагаемые изменения касаются введения новых институтов защиты прав налогоплательщиков, стимулирования развития малого бизнеса и приоритетных отраслей экономики, преодоления коррупции и обеспечения верховенства права. В сообщении отмечается, что проект закона разработан по результатам всеукраинской акции «Защити свое рабочее место. Измени Налоговый кодекс», инициированной «Фронтом Змін». В ходе этой акции было проведено более 100 встреч с предпринимателями и ассоциациями бизнеса, в которых приняли участие более 15 000 налогоплательщиков. «Фронт Змін» получил значительное количество предложений относительно изменений к Налоговому кодексу, которые стали основой этого законопроекта.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что введение Налогового кодекса привело к массовому сокращению количества предпринимателей, которые вынуждены сворачивать бизнес. Сегодня в налоговых администрациях налогоплательщики стоят в очередях, чтобы сдать свои регистрационные свидетельства. По статистике Госкомпредпринимательства, за это время количество предпринимателей сократилось на 230 тысяч человек. За последние четыре месяца количество граждан, которые потеряли работу, увеличилось на 200 тысяч.

В проекте предусмотрено введение в Украине нового правозащитного института – Уполномоченного по вопросам защиты прав налогоплательщиков. Кроме того, в нем предусмотрено уменьшение количества и размера налогов, в частности, размер налога на добавленную стоимость с 20% до 15%, налога на прибыль с 23% до 15%; отмена нормы о налоговой милиции Украины; отмена налогообложения процентов по депозитам.

Кроме того, в законопроекте определяется механизм автоматического возмещения НДС и исключаются коррупционные нормы, которые позволяли налоговым органам в выборочном режиме возмещать обязательства государства перед налогоплательщиками. Предусмотрено упрощение условий добровольной регистрации плательщика НДС, которое должно осуществляться исключительно по заявлению налогоплательщика. Исключаются все основания для аннулирования налоговой службой свидетельства плательщика НДС, кроме личного заявления налогоплательщика.

В законопроекте также предлагается продлить мораторий на применение штрафов до 31 декабря 2012 года, чтобы позволить предпринимателям адаптироваться к новым налоговым правилам; отменяются дискриминационные и противозаконные нормы об административном аресте имущества налогоплательщика; отменяются фактические проверки, уменьшаются сроки проверок.

В законопроекте предлагается также в пять раз, с 50% до 10%, уменьшить штраф за неуплату плательщиком налогов – физическим лицом сумм единого налога; отменяется норма об обязательности найма бухгалтера на предприятие и его участия в оформлении отчетности.