Тимошенко запретила своим нардепам совместное творчество с регионалами

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко запретила своим депутатам вносить законопроекты с совместно представителями власти.

Об этом написал в своем Twitter депутат от БЮТ Андрей Шевченко.

"На Совете оппозиции Юля объявила, что мы в дальнейшем не регистрируем законы совместно с депутатами от правящего большинства", - сообщил Шевченко.

Источники рассказали "Украинской правде", как Тимошенко объяснила, почему нужно отказаться от совместной регистрации законопроектов с провластными депутатами.

"Юля сказала, что есть целый план коррекции имиджа Януковича - принимать правильные законопроекты совместно с оппозицией, чтобы понравиться Западу", - заметил собеседник.

По его словам, Тимошенко сказала, что Янукович использовал принятие закона "О доступе к публичной информации", который был разработан совместно с оппозицией, для улучшения своей репутации.

Источники рассказали, что во время совещания не все присутствующие согласились с тем, что нужно отказаться от принятия законопроектов совместно с властью, однако Тимошенко была непреклонна.