Взаимовыгодный союз или сыр в мышеловке?

Большинство наших соотечественников, услышав о Таможенном союзе четырех стран, мало понимают, о чем идет речь. На поверхности - разговоры о сплошных выгодах для Украины: 6,5-9 миллиардов долларов ежегодно, снижение цены на газ, более тесные взаимосвязи.

Ни один трезвый человек не выступит против расширения сотрудничества Украины с Российской федерацией. Но является ли все, что блестит, "золотом" сотрудничества?

Таможенный союз - это создание единой таможенной территории четырех стран: России, Украины, Беларуси и Казахстана. Нет таможенных границ, их пересечение происходит без уплаты налогов и таможенного оформления.

В этом, казалось бы, привлекательном моменте есть серьезный удар по нашему карману. Речь идет о НДС. Действующее в мире налоговое законодательство, и Украина - не исключение, предусматривает, что облагается налогом импорт и не облагается налогом экспорт - принцип обложения налогом того, что потребляется внутри страны.

Теперь обратимся к цифрам. В 2010 году Украина экспортировала в Россию товаров на 13,4 миллиардов гривен, импортировала - на 22,2 миллиарда гривен. Мы получали налоги с 22,2 миллиардов гривен - 4,44 миллиардов долларов, наш сосед - с 13,4 миллиардов гривен - 2,68 миллиардов долларов.

В Таможенном союзе Украина эти налоги потеряет, точнее, мы их будем платить, а будут поступать они в бюджет РФ, а это 1,8 миллиардов долларов: 4,44-2,68=1,8.

По принципу места потребления сегодня платится и акциз. Покупая бензин, мы платим акцизный сбор в бюджет Украины. В Таможенном союзе весь акциз за импортированные нефтепродукты из России или Беларуси будет поступать в их бюджеты, а это дополнительные дыры в наших карманах.

К этим двум налогам в Таможенном союзе будет применяться режим взыскания на чужой территории, а потому цифры украинских потерь очень динамичны и могут изменяться.

За два месяца 2011 года отрицательное сальдо торговли с РФ составляло 2,8 миллиарда долларов, что в 2,2 раза больше, чем за этот период 2010 года - 1,26 миллиардов долларов. При таких темпах по итогам года оно может достичь 19,2 миллиардов долларов, что равнозначно потерям украинского бюджета на уровне 3,8 миллиардов долларов ежегодно.

В режиме Таможенного союза, при желании, можно вообще проесть весь бюджет Украины. Представьте себе, что в Европу весь российский газ будет продаваться через дочернее предприятие, зарегистрированное РАО "Газпром" в Украине.

НДС от добычи этого газа будет зачисляться в бюджет РФ, а возместить НДС за экспорт газа должен будет украинский бюджет. Может и не хватить.

Проблема вторая. Весовые доли в голосах каждого из участников будут определяться масштабами их экономик, и это понятно. Как и то, чей голос будет весомее для принятия решения.

Это значит, что большая часть полномочий относительно налогового законодательства перейдет от Киева к Москве, как и оперативным решениям относительно Таможенного союза.

Проблема третья. Сплошные "выгоды" от доступа к дешевому российскому газу. Мы уже получили очень "выгодные" газовые соглашения 2009 года и еще более "выгодные" Харьковские соглашения. Теперь платим за газ больше, чем Европа, заплатив за это вечным пребываниям Черноморского флота в Крыму.

Во-первых, одним из выставленных России условий вступления в ВТО - это приведение цен на газ к мировому уровню. Оно должно в полном объеме вступить в силу с 2014 года, то есть немногим больше, чем через 2,5 года.

Во-вторых, когда это выгодно, мы слышим, что проблема цен на газ не является компетенцией правительств, а исключительно компетенцией двух хозяйствующих субъектов - РАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины". Когда будет нужно, мы услышим это опять.

В-третьих, напомню всем, что между Украиной и Российской федерацией на уровне закона действует соглашение о свободной торговле, которое запрещает установление ограничений на взаимный экспорт и импорт, - пошлин и прямых ограничений.

Соглашение есть, а свободной торговли нет, потому что Россия провела необходимые ей исключения. И если даже в проектах документов относительно Таможенного союза этой нормы нет, то нет гарантии, что она не появится позже. Вспомните, кто будет принимать решения.

Проблема четвертая. Со вступлением в Таможенный союз мы перестаем быть членом ВТО. Нужно забыть о зоне свободной торговли с ЕС. Почему для нас это важно?

В современном мире проблемой является не купить - импорт, а продать - экспорт. Нельзя оценивать состояние наших отношений по общему объему товарооборота. Работу нашим предприятиям дает экспорт. Доля России в нашем экспорте составляет 26,1%, Европы - 26,9% и почти столько же - Азии.

Для России ключевыми компонентами экспорта являются газ и нефть, которые не имеют проблем доступа к рынкам. Для нас такой доступ является проблемой.

Европейский рынок для нас крайне важен по очень простой причине: он на порядки больший. Для тех, кто живет иллюзиями, отмечу: речь не идет о том, чтобы к кому-то повернуться спиной. Не нужно терять даже миллиардного рынка, но нужно добиваться доступа к более мощным по объемам рынкам.

Относительное спокойствие по вопросу Таможенного союза после встречи двух премьеров меня не успокаивает. А когда слышу о сплошных "выгодах" от Таможенного союза, хорошо знаю: если кто-то выигрывает - другой должен проиграть. С какого чуда нам такие "щедроты"?

Таможенный союз не просто перечеркивает возможности европейской интеграции Украины. Он перечеркивает главное - наше будущее.

Виктор Пинзеник, экс-министр финансов для "Економічної правди"