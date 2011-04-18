Адвокат Комарницкого видит интересную свадьбу и просит допросить Портнова

Апелляционный суд Киева оставил в силе постановление Печерского районного суда столицы, которым председателю фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Денису КОМАРНИЦКОМУ была избрана мера пресечения в виде взятия под стражу сроком на 2 месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Апелляционного суда подтвердила законность вынесенного на этот счет постановления судом первой инстанции, и таким образом оставила без удовлетворения жалобу адвоката Д.КОМАРНИЦКОГО Андрея ФЕДУРА.

Суд объявил резолютивную часть постановления, полный текст которого будет объявлен 22 апреля в 9.30.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы адвокат А.ФЕДУР обращал внимание суда на тот факт, что при избрании его подзащитному меры пресечения Печерский районный суд не принял во внимание тот факт, что защита фактически была лишена возможности должным образом отстаивать права Д.КОМАРНИЦКОГО, поскольку адвокат не имел в своем распоряжении ни постановления о возбуждении уголовного дела, ни протокола о задержании Д.КОМАРНИЦКОГО. «Поэтому я считаю, что и мои права, и права моего подзащитного были грубо нарушены», - заявил А.ФЕДУР.

В то же время А.ФЕДУР обратил внимание судей Апелляционного суда на то, что уголовное дело, по которому обвиняются Д.КОМАРНИЦКИЙ и зять действующего мэра Киева Вячеслав СУПРУНЕНКО, было закрыто постановлением тогдашнего генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО. И поэтому возобновление этого дела могло состояться либо по новому постановлению генерального прокурора, либо по решению суда, добавил адвокат. Следовательно, по его словам, возникает сомнение, что такие процессуальные действия состоялись, поскольку уголовное дело в отношении его подзащитного возбуждено 7 апреля.

В то же время, А.ФЕДУР отметил, что суд первой инстанции ни словом не обмолвился об избрании Д.КОМАРНИЦКОМУ другой меры пресечения. Также в материалах суда нет ни одной ссылки на то, что, находясь на свободе, Д.КОМАРНИЦКИЙ будет вести себя не должным образом, препятствовать установлению истины, либо будет пытаться влиять каким-то образом на следствие.

Учитывая эти обстоятельства, адвокат просил отменить постановление Печерского районного суда и избрать Д.КОМАРНИЦКОМУ меру пресечения, не связанную с взятием под стражу.

В свою очередь, выступая в суде, прокурор Дмитрий БАСОВ отметил, что считает решение суда первой инстанции обоснованным и законным, и поэтому не видит оснований для изменения меры пресечения.

Кроме того, прокурор заметил, что один из участников преступления находится в розыске, а еще один вообще не установлен. «Поэтому Д.КОМАРНИЦКИЙ, находясь на свободе, сможет влиять на установление истины», - отметил Д.БАСОВ.

Также следует отметить, что рассмотрение апелляционной жалобы А.ФЕДУРА проходило в отсутствие в зале судебных заседаний его подзащитного, несмотря на то, что он должным образом передал через руководство изолятора временного содержания в адрес суда соответствующее заявление.

По словам А.ФЕДУРА, ему не известно, по каким причинам Д.КОМАРНИЦКИЙ не был доставлен в суд. Также он указал и на тот факт, что после избрания его клиенту меры пресечения он содержится в ИВС, а не в СИЗО, как это должно быть в соответствии с законом.

Как сообщал УНИАН, Д.КОМАРНИЦКИЙ был задержан 8 апреля сотрудниками столичного УБОП.

11 апреля Печерский районный суд Киева дал санкцию на арест Д.КОМАРНИЦКОГО.

Ему инкриминируется совершение разбойного нападения в сговоре с группой лиц (ст. 187 ч. 2 Уголовного кодекса Украины).