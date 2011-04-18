Детенизация «от Тигипко» снизит зарплаты на 30%?

Предложенный вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО пакет мер по детенизации зарплат может вызвать резкий рост безработицы и сокращение реальных зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила журналистам во время рабочего визита в Винницу.

«Проанализировав предложения С.ТИГИПКО, мы пришли к выводу, что если они будут приняты в нынешнем виде, то до конца года в стране появится 1,5 млн. безработных, а у каждого, кто останется работать, реальная зарплата снизится на 30%», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат сообщила, что Советом предпринимателей Украины сейчас разрабатывается второй этап «Народной реформы» - пакет законопроектов по детенизации рынка труда в Украине.

По ее словам, сначала концепция детенизации рынка труда будет представлена общественности, а в мае соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, вывести из тени зарплаты в Украине можно лишь с помощью экономических стимулов. «Нигде в мире и никогда не удавалось легализовать теневые зарплаты путем усиления репрессий, увеличения штрафов и давления на бизнес. Главное – это снижение уровня налогов на зарплату. Только создав экономические стимулы, мы сможем добиться того, что люди начнут получать легальную зарплату, с которой будут уплачиваться все налоги. В этом заинтересовано и государство, и граждане Украины», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля с. г. вице-премьер-министр - министр социальной политики С.ТИГИПКО представил три законопроекта, направленных на легализацию заработных плат в Украине. По его словам, на сегодня теневой фонд оплаты труда оценивается в размере 145 млрд. грн.

В частности, он предложил усилить ответственность за нарушения в сфере труда и ввести понятие гарантированной зарплаты.

«Мы вводим понятие гарантированной заработной платы… Это 8 категорий, которые начинаются с минимальной, утвержденной законодательством, и после этого – по увеличению квалификации…» - сказал С.ТИГИПКО.

Таким образом, будут введены коэффициенты в зависимости от квалификации работников. В соответствии с такими категориями, если работник без квалификации получает минимальную заработную плату (на сегодня 960 грн.), то руководитель предприятия должен получать около 5 тыс. грн.

Также вводится ответственность юридических лиц за правонарушение в сфере занятости. «Мы предлагаем ввести понятие правонарушения: уклонение от заключения трудового договора в случае фактического допуска к работе, выплата вознаграждения за работу без начисления и уплаты страховых взносов и налогов. Предлагается ввести за данную норму штраф в 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов за каждого неоформленного работника. На сегодня это будет 34 тыс. грн.», - сказал министр.

По словам С.ТИГИПКО, нарушение сроков выплаты заработной платы, выплата не в полном объеме будет штрафоваться в размере 150 необлагаемых налогом минимумов за каждого выявленного работника – 2250 грн., начисление и выплата зарплаты в размере ниже установленного законодательством – 700 минимумов – 11,9 тыс. грн за каждого работника, другие правонарушения законодательства о труде – 150 минимумов – 2250 грн. за каждого работника.

Также вице-премьер предлагает усилить ответственность руководителей предприятий за нарушения в сфере занятости. Правительство намерено увеличить штраф за данное нарушение с 50 до 500 необлагаемых налогом минимумов – до 8,5 тыс. грн. Кроме прочего, законопроект предусматривает усиление контролирующих органов в сфере трудового законодательства – Инспекции по труду и Госналогслужбы.

Законопроекты будут дорабатываться в течение месяца, после чего будут представлены в парламенте.