Подервянский покорил большую сцену Павликом Морозовым

Начало было очень неожиданным: первые пять минут звучал только литературный язык... Ляшко был толерантен, Вольнова обнажала грудь, Доний увидел нового Леся...

Постановки пьесы Леся Подервянского в театре ожидал едва ли не каждый, кто хоть краем уха слышал о его творчестве. И вот наконец сценарий эпатажного драматурга удалось «оседлать» украинско-немецкому режиссеру и другу автора Андрею Критенко. 16 апреля эпическая трагедия «Павлик Морозов» в первый раз появилась на сцене столичного кинотеатра «Кинопанорама».

Идею поставить «Павлика» предложил Лесю его «друг и однопляшник» Анатолий Димчук, который впоследствии стал продюсером проекта. Работа над постановкой началась зимой этого года. По словам Подеревянского, самым тяжелым во всем процессе было будить режиссера: «Крот (Критянко. – Авт.) часто ночует у меня. Я утром люблю прийти и сесть на него. А он меня материт. Тогда я веду себя как Сфинкс: говорю, что слезу только тогда, когда он отгадает загадки. На это он ведется».

Сам Подервянский выступил еще и в роли сценографа, а художником костюмов была его дочка Анастасия.

Еще до начала представления стало понятно, какая публика интересуется творчеством Леся: среди большого количества зрителей выделялись три народных депутата: Юрий Павленко, Олег Ляшко и Олесь Доний.

«Я слышал, что есть такой матерщинник махровый, решил пойти и посмотреть, что же это за кадра такая: чего на него все идут, чтобы послушать матерные слова, что ли? – толерантно высказался бывший бютовец Ляшко. - Но сам я тоже матерюсь. Особенно когда журналисты донимают!»

Депутат от НУ-НС Доний с Подеревянским знаком не один год: по его словам, еще в начале 90-х депутат помогал Лесю организовывать выступления.

А для Юрия Павленко, который вырос на его произведениях, это вообще культовое событие:

«Лесь очень много людей «пересадил» на украинский язык. А спектакль – это его новый уровень, потому интересно посмотреть на это. Я очень серьезно отношусь к его творчеству: оно открывает украинца по сути».

Невзирая на высокую цену билетов (200 – 800 грн.), четырехсот мест, на которые рассчитан большой зал «Кинопанорамы», явно не хватало, поэтому несколько десятков театралов наблюдали за действом стоя.

Мне было интересно, почему для постановки драматического произведения режиссер избрал кинотеатр. Ответ на этот вопрос пришел во время самого перформанса, когда на экране начали появляться изображение персонажей и фото. «Экран – это еще один герой, - заявили организаторы - Он играет выдающуюся роль».

Начало было очень неожиданным. На протяжении первых пяти минут был слышен только литературный язык. На сцене появляется бог смерти Танатос, который извещает о начале Второй мировой войны. Это Андрей Середа в длинном кожанном плаще и очках. Он выступал своего рода модератором, время от времени появляясь на сцене и добавляя жару.

Дальше – известный всем отряд пионеров во главе с учителем атеизма и Павликом Морозовым, который уничтожает на своем пути все и говорит «языком Подервянского» в чистом виде. Цель их похода – найти (или не найти) где-то в болотах храм Аполлона и доказать, что Бога нет.

Павлик Морозов является олицетворением советского пионера и нечистой силы в то же время. Евгений Капорин (Павлик) с ролью справился безукоризненно – невзирая на располагающую внешность, он с первой до последней минуты внушал лишь отвращение. До конца представления он передавил почти всех героев и в конце концов умер и сам.

В целом сочетание советской и античной мифологии, любви, жестокости, ужаса, шока и иронии зритель воспринял достаточно легко: каждые полминуты в зал то взрывался смехом, то срывался на аплодисменты.

Приятной неожиданностью стало появление Николая Вересня в роли генерала Власова – немецкого шпиона. Наверно, именно от него больше всего попахивало «подервянщиной» - ему хорошо удавалось передать стиль разговора Леся. Хотя, по словам автора пьесы, журналист волновался чуть ли не больше всех остальных: ведь впервые выступает перед таким количеством людей (без посредничества телекамеры).

Время от времени раздаются песни Максима Добровольского, одну из которых исполняет Андрей Середа.

За действом с экрана все время наблюдает «всевидящий глаз».

...Починається путь Павлика Морозова к вселенскому господству. Разнося все, что попадает под «горячую руку», он встречает слепоглухонемого пророка Николая Островского, который доказывает ему, что боги таки существуют. Теперь Павлик посягает на место Зевса. Он убивает сначала генерала Власова и своих родителей, а затем соревнуется со своим сводным братом, ужасающим чудовищем Павлом Власовым. Во время этой битвы погибают оба.

Живым среди всех героев остался лишь Филин. В финале он извещает о конце света.

На этом месте сам Лесь Подервянский всегда говорит: «Занавес». Но в кинотеатре нет занавеса. Актеры выходят на поклон, и лишь на некоторое время из зала выдвигаются Андрей Критенко, Лесь Подервянский и приглашенный из Германии художник по свету Петер Мюллер. Это был их общий успех, и, безусловно, все они заслуживали оваций.

Подервянский вышел на новый уровень. Пьесу самого эпатажного украинского драматурга в первый раз поставили на сцене.

Уже после перформанса светская дама Светлана Вольнова, которая исполнила роль мифического чудовища Сфинкса с обнаженной грудью, призналась, что Подеревяский очень хочет снять кино и ищет инвестиций. Но как сообщил режиссер «Павлика» Критенко, он, скорее всего, не будет принимать участия в таком проекте, поскольку не занимается кинематографом.

Сегодняшнюю же работу режиссера высоко оценил депутат Доний:

«Очень понравилась постановка: как по мне, Критенко – мощный режиссер. Это абсолютно новое прочтение Подервянского. Хотя Лесь остался Лесем».

Поделился впечатлениями от представления и исполнитель роли главного героя, Евгений Капорин: «На самом деле волновался, но очень понравилось работать с Лесем. Мы с ним хоть и недавно познакомились, но было интересно».

Арсен Цимбалюк