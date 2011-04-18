Комарницкого оставили за решеткой

Апелляционный суд Киева оставил в силе постановление Печерского районного суда столицы, которым председателю фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Денису КОМАРНИЦКОМУ была избрана мера пресечения в виде взятия под стражу сроком на 2 месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Апелляционного суда подтвердила законность вынесенного на этот счет постановления судом первой инстанции, и таким образом оставила без удовлетворения жалобу адвоката Д.КОМАРНИЦКОГО Андрея ФЕДУРА.

Следует отметить, что суд объявил резолютивную часть постановления, полный текст которого будет объявлен 22 апреля в 9.30.

Как сообщал УНИАН, Д.КОМАРНИЦКИЙ был задержан 8 апреля сотрудниками столичного УБОП.

11 апреля Печерский районный суд Киева дал санкцию на арест Д.КОМАРНИЦКОГО.

Ему инкриминируется совершение разбойного нападения в сговоре с группой лиц (ст. 187 ч. 2 Уголовного кодекса Украины).