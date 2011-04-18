В ВР хотят знать, с чем уехал домой Путин

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” предлагает в пятницу, 22 апреля, во время Часа вопросов к правительству заслушать информацию министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО относительно возможного участия Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета парламента заявил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

По его словам, в настоящее время существуют очень много инсинуаций вокруг приезда на прошлой неделе в Украину премьер-министра России Владимира ПУТИНА и вокруг озвученной Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ формулы “3+1” относительно Таможенного союза.

«Мы ничего не понимаем по поводу данного вопроса. Мы хотим, чтобы в День правительства министр иностранных дел проинформировал о результатах переговоров премьер-министра России В.ПУТИНА во время пребывания в Киеве, в частности, относительно четкого отношения правительства к позиции по Таможенному союзу», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что не видит проблем относительно присутствия в парламенте К.ГРИЩЕНКО. При этом он поручил Аппарату ВР выяснить, не будет ли К.ГРИЩЕНКО в этот день в командировке или не будет ли он принимать участие в международной конференции по случаю 25-й годовщины катастрофы на ЧАЭС.

По словам спикера, если выяснится, что К.ГРИЩЕНКО не сможет присутствовать в ВР, то надо пригласить для ответа на поставленный вопрос другого министра.