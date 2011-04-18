Лисина похоронят завтра

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что похороны народного депутата из фракции Партии регионов Николая Лисина состоятся завтра.

Об этом председатель ВР сказал на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, создана «специальная комиссия, которую возглавляет Адам МАРТЫНЮК (первый заместитель председателя ВР – УНИАН), которая будет заниматься всеми похоронными делами».

В.ЛИТВИН также сказал, что «завтра, по-видимому, будет сделан немного больший перерыв в 12 часов (обычно перерыв с 12.00 до 12.30 – УНИАН), чтобы была возможность попрощаться с нашим коллегой и прощание состоится в клубе Кабинета министров Украины».

Председатель ВР также сообщил, что депутат будет похоронен на Байковом кладбище.

Участники Согласительного совета почтили минутой молчания память Н.Лисина.

Как сообщал УНИАН, депутат Н.Лисин (1964 года рождения) погиб в Киеве ночью 16 апреля. По данным милиции, он, двигаясь на автомобиле "Lamborghini gallardo", по неизвестным причинам совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль, потеряв управляемость, выехал на зеленую зону, где наехал на рекламную конструкцию АЗС. От полученных травм Н.Лисин скончался на месте происшествия.

Милиция возбудила уголовное дело по факту гибели Н.Лисина в ДТП. Дело возбуждено согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляемыми транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелые телесные повреждения).