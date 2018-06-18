Вехи недели. Путин пролетел, Ющенко ожил, Пшонка зашевелился

Клуб Кабмина, где проходили украинско-российские переговоры, еще не слышал таких сладких обещаний от премьеров иностранных государств… В ГПУ заявили о возможной отмене пресловутых газовых соглашений…

Российскому премьеру не удалось убедить украинское руководство в необходимости присоединиться к Таможенному союзу. Генеральная прокуратура все активнее влияет на политическую жизнь страны. Экс-президент Виктор Ющенко постепенно возвращается к реальности, а Юлия Тимошенко считает вредным тезис об объединении оппозиции.

Сватанье на Институтской

Клуб Кабинета Министров, в котором проходили украинско-российские переговоры на уровне правительственных делегаций, давно не слышал таких сладких обещаний от премьеров иностранных государств. Владимир Путин, похоже, вложил все специальные чекистские навыки в попытку повлиять на позицию своего украинского коллеги относительно евроинтеграции, даже пообещал отечественной экономике выгоду в размере от 6 до 9 миллиардов долларов. Но Николай Азаров оказался неуступчивым, а только повторял, словно мантру, тезис о необходимости снизить цену газа для украинских предприятий, да не исключил участия российских компаний в модернизации нашей газотранспортной системы и разработке шельфа Черного моря. Столь вызывающей неконструктивности партнеров по имитации межгосударственного диалога Путин вытерпеть не смог, и, вернувшись в Москву, подчеркнул, что газовые контракты надо выполнять.

На это ему из Киева ответил первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, не исключивший отмены подписанных в январе 2009 года соглашений о поставках «голубого золота» решением суда. Хотя далеко не факт, что такой вариант будет в Москве воспринят позитивно, украинская власть неожиданно (возможно, для себя самой) пошла на обострение отношений со стратегическим партнером. Путину, конечно, наплевать на возбужденное по факту превышения полномочий во время подписания злополучных соглашений уголовное дело против Юлии Тимошенко, но само нежелание Януковича и Азарова рухнуть в братские объятия Таможенного союза вряд ли по душе российскому премьеру. Украинским руководителям впору готовиться к массированной информационной агрессии со стороны сопредельного государства, как это уже было во время принуждения Беларуси к сотрудничеству в рамках ТС.

Пшонка напомнил о субординации

Тем временем генеральный прокурор Украины решил напомнить о себе. Вероятно, Виктора Пшонку обеспокоила повышенная активность его первого зама, да и негоже президентскому куму отсиживаться, когда речь идет о важнейших для страны вопросах. Господин генпрокурор подчеркнул, что действия Юлии Тимошенко в ходе подписания газовых соглашений представляли угрозу национальной экономике, заодно пообещав до конца апреля завершить расследование по делу Кучмы. Это – верное решение, а пока помещение главного следственного управления ГПУ стоит оборудовать пресс-залом и поставить киоски с напитками и закусками. Известные всей страны персоны бывают в Генпрокуратуре с регулярностью, подтверждающей, что о них там помнят и знают. Активизация Пшонки не понравилась только Николаю Мельниченко, который заявил, что, судя по высказываниям генпрокурора (о возможности возобновления дела против Мельниченко), на Януковича давит кучмовская мафия.

Кстати, не рискнувшей, вопреки призывам Мельниченко, допросить Путина, Генеральной прокуратуре можно попробовать вызвать на допрос Джорджа Сороса. Этого международного финансового спекулянта и филантропа лидер парламентских «регионалов» Александр Ефремов обвинил в финансировании оппозиционных активистов в Украине, готовящих перевороты по «североафриканскому сценарию». Высокопоставленный «регионал» со свойственной ему скромностью приуменьшает роль украинской власти в нарастании недовольства ее действиями среди населения. Быть может, разбор полетов лучше начинать с самой Партии регионов, фактически монополизировавшей власть в стране?

С прицелом на «пятерку»

Представители власти тем временем и не собираются скрывать, что не намерены ее отдавать по итогам парламентских выборов. Министр юстиции Александр Лавринович обнародовал концептуальные положения нового избирательного закона. Готовность установить планку проходного барьера на уровне 5%, якобы поддержанная главой государства, играет роль «кнута» для расшалившихся в последнее время соратников Партии регионов по парламентскому большинству из КПУ и Народной партии. Главный коммунист Петр Симоненко отметил, что предлагаемая смешанная система открывает путь в парламент исключительно ставленникам олигархов. Те, откровенно говоря, будут сговорчивее и последовательнее капризных коммунистов. Готовность власти запустить на выборы в мажоритарных округах практически всех желающих свидетельствует, что пропрезидентское большинство в седьмом парламентском созыве будет создаваться не на базе фракции «регионалов», а на основании личной преданности Виктору Януковичу и наличия рекомендации главы его администрации. Так что заявления Яна Табачника, окрестившего 85% журналистов «холуями», Банковой объективно выгодно, как и общее падение акций Партии регионов.

16 апреля ПР понесла утрату в лице ее депутата ВР Михала Лисина, который разбился в Киеве на своем «Ламборжини». Вряд ли депутат ехал на скорости 60 км в час. Хорошо еще, что ДТП обошлось без невинных жертв.

Оптимистичный Ющенко

Экс-президент Виктор Ющенко, например, тоже не исключает возможности участия в парламентских выборах. Само собой – в составе мощной национал-демократической силы, хотя благодаря его действиям в годы президентской каденции понятия «мощная» и «национал-демократическая» оказались космически далекими друг от друга. Но пока Виктору Андреевичу важнее разобраться с Генеральной прокуратурой, которая демонстрирует скепсис относительно его отравления. Ющенко сегодня расхлебывает результаты собственной нерешительности на посту главы государства, и дело об отравлении рискует стать из его персональной Голгофы рычагом давления на бывшего президента, которого могут ангажировать в ряды участников альянса «Анти-Юля». Конечно же, на ведущие, подобающие статусу роли. Неслучайно Тимошенко в очередной раз выразилась против объединения всех оппозиционных сил, предпочитая оставаться лидером непримиримых оппонентов власти, старательно отделенных от «конструктивной оппозиции».

Янукович бушевал в Львове

Действующий президент тем временем опробовал в Львове выездную модель эффективного управления, обрушившись с критикой на руководство западноукраинских областей за неумеренное воровство бюджетных средств. Виктор Федорович призвал продумать механизм возвращения украденного в государственный бюджет. В рамках реформы власти, затеянной на Банковой, можно ожидать отправки на места циркуляра для определения размеров умеренных/неумеренных злоупотреблений.

Судя по тому, насколько болезненно происходит выкорчевывание «молодой команды» Черновецкого в Киеве, Януковичу нужно либо лично «отрывать головы» проворовавшимся чиновникам, либо выступить с инициативой уплаты подоходного налога с коррупционных доходов. Второй вариант в Украине кажется более реальным.

Правда, а судьи кто?

Евгений Магда