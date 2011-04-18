У Тимошенко упрекают Ющенко, что он во время газового кризиса катался на лыжах

Экс-президенту Виктору Ющенко никто не мешал во время газового кризиса 2009 года лично слетать в Москву и проявить свой талант государственного деятеля в переговорах с руководством Российской Федерации о меньшей цене на импортный газ для Украины.

Так в пресс-службе «БЮТ-Батькивщины» прокомментировали очередные критические высказывания экс-президента по поводу заключения газовых соглашений двухгодичной давности.

Вместо этого, Ющенко, как известно, 31 декабря 2008 года отзывал украинскую делегацию из Москвы, а сам отправился в Гуту кататься на лыжах. В дальнейшем Ющенко вопреки Конституции, которая возлагала именно на президента решение ключевых внешнеполитических и экономических проблем, - вообще полностью отстранился от газовых переговоров с Россией, и занял удобное место наблюдателя в ложе для зрителей.

В конечном итоге, речь идет о том же Ющенко, которого бывший глава «Нафтогаза» Олег Дубина назвал прямым виновником того, что Украина не получила более выгодной цены на газ от России.

Пресс-служба «БЮТ-Батькивщины» напоминает также, что в интервью газете «Зеркало недели» от 6 марта 2010 года Дубина сказал дословно следующее: «Все можно было подписать 30 декабря 2008 года, если бы не, скажем так, игра Ющенко из «РосУкрЭнерго».