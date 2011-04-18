Делегация Сената США увидела прогресс в развитии Украины

Делегация сената США отметила прогресс в развитии Украины и во внедрении реформ. Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

С американскими сенаторами встретился глава Администрации Президента Сергей Левочкин. Во время беседы был обсужден пакет вопросов, которые представляют взаимный интерес, в частности, развитие партнерства Украины и США, внедрения в Украине реформ, улучшение бизнес-климата и привлечение иностранных инвестиций.

«Внедрение реформ и демократия – это приоритеты всей политики Президента Украины», - отметил Левочкин.

«Хочу отметить значительный прогресс в развитии Украины и во внедрении реформ», - отметил сенатор Джефф Сешнз.

Разговор, как отмечает сайт главы государства, происходил в дружественной и теплой атмосфере.